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أسعار النفط تستمر في الارتفاع على وقع الانتخابات الأميركية

منشور 03 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 07:17
أسعار النفط تستمر في الارتفاع على وقع الانتخابات الأميركية
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أو ما يعادل 1.8 بالمئة إلى 39.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها بفضل الانتخابات الأميركية التي تُجرى اليوم في ظل حالة من التعافي في الأسواق المالية اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار النفط ارتفاعها بفضل الانتخابات الأميركية التي تُجرى اليوم في ظل حالة من التعافي في الأسواق المالية اليوم الثلاثاء، لكن المخاوف حيال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تكبح تحقيق الخام المزيد من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أو ما يعادل 1.8 بالمئة إلى 39.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 37.59 دولار للبرميل. وربح الخامان القياسيان نحو ثلاثة بالمئة يوم الاثنين.

 

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Via SyndiGate.info


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