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أسعار النفط تسجل ارتفاعاً وسط قفزة في الطلب على الوقود بالولايات المتحدة

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:51
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً وسط قفزة في الطلب على الوقود بالولايات المتحدة
سجلت  العقود الآجلة لخام برنت  ارتفاعاً 65 سنتا، بما يعادل 0.9%، إلى 74.53 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو و1% إلى 71.61 دولار.
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سجلت أسعار النفط  اليوم الخميس  16 ديسمبر ارتفاعاً ، مع إشارة الولايات المتحدة إلى تسجيل طلب المستهلكين على المنتجات البترولية ذروة قياسية في أكبر مستهلك للنفط في العالم

سجلت أسعار النفط  اليوم الخميس  16 ديسمبر ارتفاعاً ، مع إشارة الولايات المتحدة إلى تسجيل طلب المستهلكين على المنتجات البترولية ذروة قياسية في أكبر مستهلك للنفط في العالم حتى مع تهديد السلالة أوميكرون من فيروس كورونا بخفض استهلاك النفط عالميا.

 


             
              
وسجلت  العقود الآجلة لخام برنت  ارتفاعاً 65 سنتا، بما يعادل 0.9%، إلى 74.53 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو و1% إلى 71.61 دولار.

كلمات دالة:ارتفاع النفطانخفاض النفط

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