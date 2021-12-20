أسعار النفط تسجل تراجعاً بفعل انتشار أوميكرون السريع

سجلت أسعار النفط تراجعاً أكثر من اثنين في المئة اليوم الإثنين إذ غذى ازدياد الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وكان مزيج برنت في المعاملات الآجلة تراجعاً 1.92 دولار أي 2.6 بالمئة إلى 71.60 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.09 دولار أي ثلاثة بالمئة إلى 68.77 دولارا للبرميل.

وقال كلفين وونج محلل الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس إن هبوط النفط يتسق فيما يبدو مع هبوط مؤشري الأسهم ستاندرد آند بور 500 وناسداك 100.

