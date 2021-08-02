أسعار بيتكوين تنخفض إلى 41.4 ألف دولار

سجلت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة انخفاض بـ 0.3 في المائة منذ الساعة الخامسة من مساء السبت لتصل إلى 41 ألفا و432 دولارا في الساعة العاشرة من صباح أمس في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرج للأنباء.

وتقلبت أسعار بيتكوين 3.5 في المائة، حيث تم تداولها بين 41 ألفا و182 دولارا و42 ألفا و606 دولارات.

وانخفضت العملة الرقمية المشفرة الأشهر الآن 36 في المائة عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولارا الذي وصلت إليه في 14 نيسان (أبريل).

وأضافت عملة بيتكوين 8.9 في المائة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت 43 في المائة حتى الآن هذا العام.

يشار إلى أن بحثا خلص أخيرا، إلى أن أحجام التداول على منصات العملات المشفرة الرئيسة انخفضت بما يزيد على 40 في المائة في حزيران (يونيو)، في ظل قيود تنظيمية في الصين، وكانت قلة التقلبات من العوامل، التي أثرت في النشاط.

وأظهرت بيانات مؤسسة كريبتو كومبير البحثية، في لندن، أن أحجام المعاملات الفورية انخفضت 42.7 في المائة إلى 2.7 تريليون دولار، مع انخفاض أحجام المشتقات 40.7 في المائة إلى 3.2 تريليون دولار.

وفي نظام الاحتياطي الجزئي القائم على الأوراق المالية، لا يمكنك الهروب من تأثير معامل النقود، إذا احتفظت بثروتك في النظام المصرفي، فإن شخصا ما في مكان ما يستخدمها للعمل من خلال إعادة إقراضها، وهذا، على أي حال، لا ينطبق على بيتكوين. في عالم مفرط في عملات بيتكوين لديك القدرة على الانسحاب من حلقة إعادة الإقراض المستمرة.

بينما يمكنك إذا كنت ترغب في الانخراط في إعادة إقراض مدخراتك لكسب قليل من العوائد الإضافية (كأولئك الذين يرغبون في استخدام القروض كآلية بيع على المكشوف)، في النهاية يكون ذلك طوعيا بالكامل، إن النظام الأساسي، على الأقل من الناحية النظرية، محفوظ بالكامل.

أولئك الذين يعتقدون أن نظام الاحتياطي الكامل أفضل وأكثر استقرارا سيجادلون بأن هذا أمر جيد. وربما يكون أو لا يكون كذلك، هذا خارج نطاق هذا المنشور.

وجهة نظرنا ببساطة، أنه لمجرد أن النظام محفوظ بالكامل، وأن جميع عمليات الإقراض تتم بموافقة واعية صريحة من صاحب الثروة، فإن هذا لا يعني أنه مقاوم للتضخم.

بيتكوين تبدو معطلة للتضخم في الوقت الحالي. لكن هذا لأن أولئك الذين يختارون الانسحاب من استثمار أموالهم في العمل بشكل فعال يقللون من تسارع أموالهم إلى الصفر. إن الشيء الممتع في بيتكوين أنه بفضل انفتاح دفتر الحسابات الخاص بها، يمكن رؤية مقدار النقد، الذي لا يتم إقراضه.

على سبيل المثال، وفقا لتقرير صادر عن "كريستال بلوكتشاين"، فإنه بدءا من تموز (يوليو) 2020، كان هناك أكثر من عشرة ملايين عملة بيتكوين (بقيمة 85 مليار دولار في ذلك الوقت) متراكمة في عناوين بيتكوين خاملة مع عدم وجود معاملات صادرة على الإطلاق في 2019.

وتشير البيانات الحديثة من "بيت إنفو تشارتس" إلى أن 17.8 مليون عملة بيتكوين تقريبا من أصل نحو 18.75 مليون من العملات المعلقة القائمة حاليا على أنها مصنفة في عناوين خاملة.

ويجني المتداولون عوائد مثيرة من خلال إقراض العملات المشفرة، حيث يوفر المجال سريع النمو للتمويل اللامركزي فرصا جديدة، لكنها محفوفة بالمخاطر لجني المال.

وشهد عدد المنصات الموجهة للعملاء التي تقدم عوائد على أرصدة العملات الرقمية نموا سريعا، حيث تراوح معدلات

الفائدة السنوية بين 7 و12 في المائة لعديد من العملات كبيتكوين والعملات المستقرة بما فيها عملة تيذر.

ويستطيع المتداولون الحصول على فوائد أعلى عن طريق زراعة العائد، أي الممارسة التي تطرق باب عالم التمويل اللامركزي من أجل أفضل العوائد المتاحة من مشاريع وعملات غامضة.