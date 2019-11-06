أسهم «أوبر» تتراجع بعد تجاوز خسائرها مليار دولار

برغم أن نتائج شركة «أوبر» الأمريكية لخدمات النقل حسب الطلب عبر تطبيقات الهواتف الذكية عن الفصل الثالث من 2019 سجلت ارتفاعاً فاق التوقعات في كلٍ من حجم أعمالها وصافي إيراداتها، إلا أن الشركة سجلت أيضاً خسائر إجمالية تجاوزت قيمتها مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى فقدان أسهم الشركة نحو 5% من قيمتها.

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، فقد أعلنت «أوبر» عن نتائجها الفصلية مساء أول من أمس، حيث أفادت النتائج بأن الشركة حققت خلال الفصل الثالث من العام الجاري إيرادات بلغت قيمتها 3,81 مليارات دولار، بالمقارنة مع 3,69 مليارات دولار وفقاً للتوقعات.