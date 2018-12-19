أعلى 10 تطبيقات تحقيقاً للأرباح على متجر آب ستور خلال عام 2018

فقاً للقائمة حققت تطبيقات بث الفيديوهات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أكبر قدر من الأرباح هذا العام على أجهزة أجهزة آبل المحمولة آيفون وآيباد

أصبحت التطبيقات القائمة على الاشتراكات Subscription-based Apps شائعة بشكل كبير على نظام التشغيل iOS خلال السنوات القليلة الماضية، ومع اقتراب انتهاء عام 2018، جمعت شركة Sensor Tower للتحليلات قائمة بأعلى التطبيقات تحقيقًا للأرباح على متجر آبل آب ستور.

وفقاً للقائمة حققت تطبيقات بث الفيديوهات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أكبر قدر من الأرباح هذا العام على أجهزة أجهزة آبل المحمولة آيفون وآيباد.

تُظهر هذه القائمة أيضًا مدى حجم السوق الصيني، حيث سيطرت شركات التكنولوجيا الصينية على قائمة تطبيقات آب ستور الأكثر تحقيقًا للأرباح هذا العام، وستجد خمسة من أفضل 10 تطبيقات تمتلكها شركات صينية بما في ذلك Baidu و Tencent.

إليك أعلى 10 تطبيقات تحقيقا للأرباح على آب ستور في عام 2018 مُصنفةً حسب مقدار الأرباح التي حققها كل تطبيق، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية:

1- تطبيق نتفليكس Netflix

احتل المركز الأول في القائمة تطبيق نتفليكس Netflix لبث الفيديو للعام الثاني على التوالي، وقد حقق هذا العام أرباحًا هائلة وصلت إلى 790.2 مليون دولار من اشتراكات متجر آب ستور فقط، كما أصبح مؤخرًا هو التطبيق الأفضل فيما يتعلق بإنفاق المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

2- تطبيق Tencent Video

احتل المركز الثاني التطبيق الصيني لبث الفيديو Tencent Video، والذي حقق أرباحًا وصلت إلى 490 مليون دولار، والمملوك لشركة تينسنت Tencent Holdings المتخصصة في مجال الإنترنت والألعاب.

3- تطبيق Tinder

جاء تطبيق تندر Tinder للتعارف والتواصل في المركز الثالث محققًا أرباح وصلت إلى 462.2 مليون دولار من متجر آب ستور فقط، حيث يقدم التطبيق إصدارات جديدة Tinder Plus و Tinder Gold والتي ساعدت بلا شك في ضمان مكانته في قائمة أعلى التطبيقات تحقيقًا للأرباح هذا العام، كما جاء تطبيق Tinder في صدارة القائمة على متجر غوغل بلاي.

4- تطبيق iQiyi

iQiyi تطبيق صيني تملكه شركة Baidu، يقدم خدمة بث الفيديو وقد حقق أرباح وصلت إلى 420.5 مليون دولار من الاشتراكات على متجر آب ستور فقط.

5- تطبيق Kwai

جاء التطبيق الصيني Kwai لتحرير ومشاركة مقاطع الفيديو في المركز الخامس، محققًا أرباح وصلت إلى 264.5 مليون دولار.

يستخدم التطبيق أكثر من 700 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وتمتلكه شركة Kuaishou التي تأسست عام 2011 ويقع مقرها في مدينة بكين.

6- تطبيق يوتيوب YouTube

تراجع تطبيق يوتيوب إلى المركز السادس بسبب انتشار عدة تطبيقات لمحتوى الفيديو في الفترة الأخيرة حيث حقق أرباح وصلت إلى 244.2 مليون دولار فقط.

7- تطبيق Pandora

جاء تطبيق باندورا Pandora في المركز السابع وهو أحد أفضل التطبيقات المتخصصة في مجال سماع الموسيقى وبث محطات الراديو، حيث حقق أرباح وصلت إلى 225.7 مليون دولار من متجر آب ستور فقط.

8- تطبيق Youku

تطبيق Youku هو تطبيق يقدم خدمة بث الفيديو، تَملكه مجموعة علي بابا Alibaba Group، وقد حقق أرباح وصلت إلى 192.9 مليون دولار من الاشتراكات على متجر آب ستور فقط هذا العام.

9- تطبيق QQ

جاء في المركز التاسع تطبيق التراسل الفوري QQ، والذي تَملكه شركة تينسنت Tencent الصينية، وقد حقق أرباح وصلت إلى 159.7 مليون دولار.

10- تطبيق Hulu

جاء في المركز العاشر تطبيق هولو Hulu لبث الفيديو حيث حقق أرباح وصلت إلى 132.6 مليون دولار.

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