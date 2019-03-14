الإمارات تطور أغلى عطر بالعالم في بسعر 4.75 مليون درهم

طورت إحدى شركات العطور في الإمارات عطرًا جديدًا بسعر يفوق كل التوقعات، وتقدر قيمته بـ4.752 مليون درهم، ويطلق عليه اسم شموخ Shumukh واستغرق تحضيره ثلاث سنوات وتجربة 494 عطر.

وتم تعبئة العطر في زجاجة لا يمكن ببساطة وضعها في حقيبة اليد، وتم إعدادها وتزيينها بأكثر من 3500 من الماس، بإجمالي 38.55 قيراطًا، بالإضافة إلى الياقوت واللؤلؤ والذهب عيار 18 قيراط بوزن أكثر من كيلوغرامين وأكثر من خمسة كيلوغرامات من الفضة الخالصة.

ويبلغ طول الزجاجة الفاخرة 1.97 متر. تم صناعة العطر نفسه باستخدام المكونات الطبيعية “الأفضل” ويقول مصنعوه إن الرائحة يمكن أن تدوم على الجلد لأكثر من 12 ساعة وحتى 30 يومًا على القماش، بحسب غلف نيوز.

ووفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أغلى العطور في العالم تبلغ قيمتها 205.000 دولار (752000 درهم) لكل زجاجة 500 مل، هي مجموعة كلايف كريستيان 1 التي تم إطلاقها في نوفمبر 2005.

وطبقًا للرجل الذي يقف وراء العطر الجديد، أصغر آدم علي، رئيس مجلس الإدارة والعطور في مجموعة شركات نبيل للعطور، فإن شموخ يكرّم “روح دبي”.

وقال علي: “لم تكن رؤيتي هي التقاط شخصية دبي في قطعة فنية ضخمة، بل أيضًا صنع عطر يجسد قمة الفخامة في عالم صناعة العطور”.

وسيتم عرض زجاجة العطر في Fashion Avenue بدبي مول من 14 مارس إلى 30 مارس 2019.

اقرأ أيضًا:

في دبي... شركة تقدم تخفيضات عام التسامح على أسعار المنازل



بوينغ 737 ماكس 8... القصة بدأت قبل عامين!











