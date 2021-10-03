أغنى 10 رجال في العالم في عام 2021

رغم الأزمة الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا، إلا أنها أضافت لقائمة أثرياء العالم نحو 500 مليارديرا، بمعدل إضافة ملياردير كل 17 ساعة، وفق قائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2021. فمن أصل 10 أغنى شخصيات، ضمت القائمة 8 رجال أعمال من الولايات المتحدة، ورجل أعمال من فرنسا وآخر من الهند.

إليكم أغنى 10 رجال في العالم وفقًا لمجلة فوربس:

1. إيلون ماسك (صافي الثروة: 199.8 مليار دولار اعتبارًا من 3 أكتوبر 2021)

اشتهر إيلون ماسك بتأسيس Tesla و SpaceX و Neuralink، وقد اكتسب بجدارة سمعته باعتباره رجل الأعمال الذي يقدم أفكارًا جديدة بحماس وثقة لا مثيل لهما. تصدر إيلون ماسك اليوم لائحة أغنياء العالم بصافي ثروة قدرها 199.8 مليار دولار. ومع ذلك، فإن المنافسة على هذا الترتيب بينه وبين جيف بيزوس لا تنتهي وقد يتصدر بيزوس اللائحة غدًا!

2. جيف بيزوس (صافي الثروة: 191.4 مليار دولار اعتبارًا من 3 أكتوبر 2021)

من إدارة موقع إلكتروني بسيط للتجارة الإلكترونية في مرآبه في عام 1994، إلى أن أصبح أحد أغنى أغنياء العالم في عام 2021. كان مؤسس أمازون، جيف بيزوس، يهيمن على لائحة أغنى رجال العالم منذ فترة حتى الآن. واعتبارًا من اليوم، تقدر القيمة الصافية لثروته بـ 191.4 مليار دولار. شغل بيزوس منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون حتى الخامس من تموز (يوليو) 2021 حيث أعلن استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون. يمتلك بيزوس The Washington Post و Blue Origin، وهي شركة تعمل على تطوير الصواريخ للاستخدام التجاري.

3. برنارد أرنو والعائلة (صافي الثروة: 175.8 مليار دولار اعتبارًا من 3 أكتوبر 2021)

إذا كنت تعتقد أن برنارد أرنو يشرف فقط على العلامة التجارية الفاخرة لويس فويتون، فأنت تجهل الكثير. في الواقع، يدير برنارد أرنو امبراطورية تتألف من 70 علامة تجارية بما في ذلك Louis Vuitton و Sephora و Dior وأكثر من ذلك بكثير. في يناير 2021، أبرمت LVMH أكبر صفقة استحواذ على العلامات التجارية

الفاخرة من خلال الاستحواذ على شركة المجوهرات الأمريكية Tiffany & Co مقابل 15.8 مليار دولار.

4. بيل جيتس (صافي الثروة: 129.7 مليار دولار في 3 أكتوبر 2021)

اشتهر بمشاركته في تأسيس مايكروسوفت في عام 1975. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن بيل جيتس يرأس أكبر مؤسسة خيرية خاصة في العالم، مؤسسة بيل وميليندا جيتس. حتى الآن، تبرع جيتس بما قيمته 35.8 مليار دولار من أسهم مايكروسوفت لمؤسسة جيتس الخيري.



5. مارك زوكربيرج (صافي الثروة: 122.7 مليار دولار اعتبارًا من 3 أكتوبر 2021)

احتل مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، المرتبة الخامسة بين أغنى الرجال في العالم لهذا العام بثروة صافية قدرها 122.7 مليار دولار أمريكي. أنشأ زوكربيرج فيسبوك في جامعة هارفارد في عام 2004 في سن التاسعة عشرة للطلاب لمطابقة الأسماء مع صور زملائهم في الفصل. يعد فيسبوك اليوم أكبر شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي في العالم. في ديسمبر 2015، تعهد زوكربيرج وزوجته، بريسيلا تشان، بالتبرع بـ 99٪ من حصتهما من أسهم فيسبوك خلال حياتهما.

6. لاري إليسون (صافي الثروة: 117.9 مليار دولار اعتبارًا من 3 أكتوبر 2021)

احتل لاري إليسون، الشريك المؤسس والرئيس والمدير التقني التنفيذي لشركة Oracle، المرتبة السادسة في هذه القائمة بصافي ثروة قدرها 117.9 دولارًا أمريكيًا. استقال إليسون من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Oracle في 2014 بعد 37 عامًا من توليه للمنصب و انضم إلى مجلس إدارة شركة تسلا موتورز في ديسمبر 2018 ، بعد شراء 3 ملايين سهم من أسهم الشركة.

7. لاري بايج (صافي الثروة: 116.9 مليار دولار اعتبارًا من 3 أكتوبر 2021)

اشتهر لاري بايج بمشاركته في تأسيس جوجل في عام 1998 مع زميله في الدراسة سيرجي برين. تنحى بيج عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Alphabet، الشركة الأم لشركة جوجل، في ديسمبر 2019، لكنه ظل عضوًا في مجلس الإدارة ومساهمًا مسيطرًا. بايج مستثمر مؤسس في شركة استكشاف الفضاء، Planetary Resources، ويمول أيضًا شركتي "السيارة الطائرة" الناشئتين: Kitty Hawk و Opener.

8. سيرجي برين (صافي الثروة: 112.7 مليار دولار اعتبارًا من 3 أكتوبر 2021)

يحتل المؤسس المشارك لشركة جوجل المرتبة الثامنة في هذه القائمة بصافي ثروة قدرها 112.7 مليار دولار. في ديسمبر 2019، تنحى سيرجي برين عن منصبه كرئيس لشركة Alphabet، لكنه ظل مساهماً متحكمًا وعضوًا في مجلس الإدارة.

9. وارن بافيت (صافي الثروة: 100.1 مليار دولار اعتبارًا من 3 أكتوبر 2021)

يعتبر وارن بافيت من أنجح المستثمرين في كل العصور. يدير مجموعة بيركشاير هاثاواي التي تمتلك أكثر من 60 شركة. اشترى بافيت أول سهم له في سن الحادية عشرة وبدأ في إيداع الضرائب في سن الثالثة عشر! تعهد بافيت بالتبرع بأكثر من 99٪ من ثروته.

10. موكيش أمباني (صافي الثروة: 97 مليار دولار اعتبارًا من 3 أكتوبر 2021)

أغنى رجل في الهند يرأس ويدير الإمبراطورية الهندية Reliance Industries، موكيش أمباني، احتل المرتبة العاشرة في هذه اللائحة. تأسست شركة Reliance كشركة مصنعة صغيرة للمنسوجات في عام 1966، واليوم تختص Reliance Industries في قطاعات عدة منها البتروكيماويات والنفط والغاز والاتصالات والبيع بالتجزئة.