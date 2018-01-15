ما هي أفضل تطبيقات آيفون لهذا الأسبوع؟!

تطبيق In Moment، يعمل على مساعدتك في كيفية ضبط استخدامك لمنصات التواصل الاجتماعية، فكرة التطبيق بسيطة جدًا، فهو يقوم بحساب الوقت الذي تقضيه في كل مرة تستخدم فيها هاتفك المحمول

LightX

يعتبر تطبيق LightX من التطبيقات المميزة على أجهزة آيفون حيث يوفر مزايا متكاملة لتحرير وتعديل الصور بسرعة وكفاءة عالية، ويتيح تغيير وتعديل الخلفية، وتصوير الصور الشخصية والسلفي، وتغيير لون الشعر، وإنشاء الرسوم الكرتونية، ويأتي التطبيق مع خصائص كثيرة، كدمج الألوان، والمنحنيات، وتأثير الظلال، ويمنح للمستخدم القدرة على التحكم بدرجة السطوع والتباين والتظليل، كما يتيح إضافة الفلاتر المختلفة على الصور، ويتميز التطبيق بمزايا عديدة نذكر منها:

إزالة وتغيير خلفية الصور باستخدام أداة لتحديد المناطق المتشابهة، وحفظ الأجزاء المحذوفة من الصور لاستخدامها في محتوى جديد، إضافة لدمج الصور باستخدام أوضاع الدمج المختلفة، على سبيل المثال، الدمج بين الأوضاع الفاتحة والداكنة للحصول على تأثيرات الإضاءة المضاعفة، كما يملك التطبيق أدوات تحرير احترافية، حيث يمكن استخدام الخطوط البيانية والتوازن اللوني لضبط التناسق في الصور، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

In Moment



تطبيق In Moment، يعمل على مساعدتك في كيفية ضبط استخدامك لمنصات التواصل الاجتماعية، فكرة التطبيق بسيطة جدًا، فهو يقوم بحساب الوقت الذي تقضيه في كل مرة تستخدم فيها هاتفك المحمول، ويتوقف عن الحساب عند كل مرة تغلق فيها الهاتف، حيث يعمل على ضبط الوقت الذي تمضيه على الشبكات الاجتماعية، كما يقوم بحساب الوقت لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعية على حدة، كما يتيح التطبيق تحديد أقصى حد لاستخدام المنصات على الهاتف الذكي، ليقوم بعدها بإرسال تنبيه يفيد بأنك تجاوزت الحد الأقصى من الوقت.

بعد تثبيت التطبيق، يمكنك البدء بضبط الإعدادات، على سبيل المثال قمنا بضبط المدة التي نريد البقاء فيها على الشبكات الاجتماعية والتي تقدر بـ 120 دقيقة، وبعد مرور 60 دقيقة أردنا أن نعرف أين أمضينا هذا الوقت، نستطيع هنا الإطلاع على الإحصائيات، والتي تشير إلى أننا أمضينا 20 دقيقة في فيسبوك، و 30 دقيقة في إنستغرام، و 10 دقائق في تويتر، لكن إن تجاوزنا المدة التي قمنا بتحديدها لتصفح وسائل التواصل، سيقوم التطبيق بإرسال تنبيه بأن الوقت المخصص قد انتهى، ولم يعد بالإمكان الدخول إلا إذا قمت بإيقاف عمل التطبيق.

Visheo



يوفر تطبيق Visheo لمستخدمي أجهزة آيفون إمكانية إنشاء بطاقات تهنئة فيديو ممتعة في ثوان معدودة ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء.

تحتاج إلى ثلاث خطوات بسيطة لإتمام بطاقة التهنئة، اختر المناسبة، حيث ستكون صورة الغلاف لبطاقة التهنئة، سجل الفيديو الذي ترغب بإرفاقه في البطاقة، كما يمكنك إرفاق عدة صور من هاتفك مرتبطة بالمناسبة.

بعد إتمام الخطوات الثلاث ستصبح بطاقة التهنئة جاهزة، مكونة من صورة غلاف وفيديو مع الموسيقى بالإضافة إلى الصور التي اخترت إرفاقها.

Strava



يوفر التطبيق إمكانية تتبع مسارك عند الجري وتسجيل كل النشاطات الخاصة بك عند قيامك بالجري، كل ما عليك القيام به هو رفع نشاطاتك من هاتفك الذكي وسيقوم Strava بتسجيل كل النشاطات التي تقوم بها بشكل تلقائي من خلال نظام تحديد المواقع GPS.

ويتيح إمكانية مقارنة أداءك الحالي مع أداءك السابق في الجري، كذلك يمكنك مقارنة أداءك مع أداء المستخدمين الآخرين للتطبيق للتعرف على مستوى أداءك، كما يوفر التطبيق إمكانية وضع أهداف معينة للوصول لها مثل قطع مسافة معينة بفترة زمنية معينة.

Arrow



يوفر التطبيق أكثر من 15 تأثيرا، مع إضافة تأثيرات جديدة بشكل منتظم، فضلا عن إمكانية التعديل على النصوص والرموز التعبيرية من حيث اللون والحجم والموقع.

يتيح التطبيق إضافة تأثيرات AR مميزة إلى الفيديوهات بسهولة، بالإضافة إلى مرونة المشاركة أو الاحتفاظ بالفيديو على جهاز المستخدم.

المصدر: سنيار

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