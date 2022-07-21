أفضل 10 تطبيقات تم تحميلها من متجر أبل ستور

تطبيقات الهاتف المحمول هي الدمج المثالي بين الراحة والإبقاء على تواصل. في الواقع، تعد هذه التطبيقات مثالية لكل شيء بدءًا من مشاهدة الأفلام والتفاعل مع الأصدقاء والتعلم وحتى جني الأموال.

وفقًا لبيانات Sensor Tower الصادرة مؤخرًا، زادت تنزيلات أبل ستور في جميع أنحاء العالم بنسبة 2.4٪ لتصل إلى 8.6 مليار في الربع الأول من عام 2022، أي بعد أكثر من عقد من بدء عصر الهاتف الذكي.

ولكن، في عام 2022، ما هي التطبيقات الأكثر شهرة؟ فيما يلي أهم 10 تطبيقات تم تنزيلها على أبل ستور.

أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها من متجر التطبيقات أبل ستور

1. تيك توك

تم تنزيل تيك توك أكثر من 3.5 مليار مرة منذ إطلاقه، مما يجعله أول تطبيق غير تابع لشركة ميتا يقوم بذلك.

وفقًا لـ Sensor Tower، لم يتفوق أي تطبيق على تيك توك في التنزيلات منذ بداية عام 2018.

2. بي ريل

ارتفعت شعبية تطبيق شبكات التواصل الاجتماعية الجديد هذا العام. يهدف هذا التطبيق إلى تحدي إبداعك ولكنه لن يجعلك مشهورًا.

يعد BeReal إلى حد بعيد أبسط تطبيق لمشاركة الصور لمشاركة حياتك الحقيقية في الصور مع الأصدقاء مرة واحدة يوميًا.

مفهوم التطبيق جديد تمامًا، فهو يساعدك على إبقاء حياتك "حقيقية" مع الإبقاء الجانب الممتع من وسائل التواصل الاجتماعي ولكنه يزيل الجزء السام منه.

3. يوتيوب

على الرغم من حقيقة أن أبل تتخلى عن خدمات المنافسين من أجل التفوق عليهم، كما يتضح من إزالة أبل لتطبيقات غوغل مثل خرائط غوغل ويوتيوب من شاشات هواتفهم الذكية، فإن يوتيوب هو تطبيق أساسي يستخدمه الجميع يوميًا.

من البحث عن وصفات الطبخ إلى الاستماع إلى الموسيقى وتعلم أشياء جديدة. يتفوق يوتيوب في الأداء على جميع المنصات الأخرى، بما في ذلك تيك توك، مع أكثر من 1.5 مليار مشترك شهريًا.

4. انستغرام

تعتبر انستغرام المنافس المباشر لتيك توك، وهو تطبيق يعتبر ظاهرة اجتماعية وسائط اجتماعية كان لها تأثير كبير على إنشاء محتوى الصور والفيديو على الإنترنت.

5. خرائط جوجل



دعونا نعترف بذلك، معظمنا سيضيع بدون هذا التطبيق. ساعدتنا خرائط Google في التنقل حول العالم بشكل أسرع وأسهل.

تم تصنيف خرائط Google على أنها تطبيق الملاحة رقم 1 مع أكثر من 220 دولة ومنطقة تم تعيينها ومئات الملايين من الشركات والأماكن على الخريطة.

6. جوجل

يُعتقد أن نجاح غوغل نشأ من رغبتها وقدرتها على تقديم نتائج عالية الجودة لكل مستخدم.

إن فهم هدف البحث وتحديد مواقع الويب الأكثر دقة وذات الصلة التي تتطابق مع كل استعلام قد مكّن غوغل من تمييز نفسه عن المنافسة. على الرغم من المنافسة المتزايدة، يختار مستخدمو أبل محرك بحث غوغل كمحرك البحث الافتراضي للإيفون وأجهزة iOS الأخرى مثل بينغ و DuckDuckGo وخيارات أخرى.

7. شي إن

ينبع نجاح شي إن من قدرتها على الاستفادة من مفهوم الموضة السريعة. يستخدم المتجر خوارزميات لتحديد أحدث اتجاهات الموضة واتباعها.

تصدر التطبيق فئة التسوق لأول مرة في مايو 2021 وكان ثاني أكثر تطبيقات التسوق شعبية في العالم في عام 2021. ولا يزال موقع التسوق الأفضل في عشرات الدول.

8. ستامبل جايز

Stumble Guys هي لعبة متعددة اللاعبين مع ما يصل إلى 32 لاعبًا عبر الإنترنت يعتزمون التنافس من خلال المستويات جولة تلو الأخرى حتى يبقى منتصر واحد!

احتلت المرتبة الثامنة في قائمتنا، حيث تم تنزيلها أكثر من 163 مليون مرة وحققت 21.5 مليون دولار منذ صدوره.

9. واتساب

ما الذي يحافظ على شعبية واتساب؟ السر هو أن واتساب استطاع التعايش بكل بساطة وراحة في التواصل مع العائلة والأصدقاء.

أصبح هذا التطبيق واحدًا من أكثر التطبيقات شهرة في العالم نظرًا لواجهته سهلة الاستخدام وتصميمه الرائع على الرغم من مشكلات الخصوصية. حتى في عام 2022، سيتزايد العدد الإجمالي للمستخدمين الجدد بسرعة.

10. فيسبوك

تتغير الاتجاهات كل عام، ولكن يظل تطبيق واحد شائعًا هو فيسبوك. لكنه لا يزال فيسبوك التطبيق الأكثر شعبية لمليارات الأشخاص حول العالم. حيث تم استخدامه من قبل العديد من الناس لأكثر من عشر سنوات.