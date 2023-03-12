أفضل 5 تطبيقات رمصانية لعام 2023

يترقب العالم الإسلامي بدء شهر رمضان الفضيل 2023، والذي من المتوقع فلكيًا ان يكون يوم الخميس المقبل 23 من شهر مارس الحالي.

ويسعى الكثير من المسلمين حول العالم لاستغلال هاذا الشهر في العبادات والطقوس الروحانية، ومع التطور التكنولوجي في السنوات الأخيرة، انتشرت العديد من التطبيقات التي تساعد الصائم في استغلال الشهر الفضيل.

أفضل 5 تطبيقات رمضانية

تطبيق رمضان 2023

يعتبر هذا التطبيق من أفضل التطبيقات الخاصة بالشهر الفضيل، حيث يقدم للصائم العديد من المميزات المفيدة التي تساعده خلال الشهر الفضيل.

مميزات تطبيق رمضان 2023:

بضم التطبيق مصحف الكتروني

قراءة مستمرة للقرآن الكريم

أوقات الصلاة

عرض إمسامية رمضان

حجم التطليق صغير ومناسبة لكافة الأجهزة

لا يوجد به إعلانات

واجهة بسيطة

سهولة الاستخدام



تطبيق أذان برو





يساعد تطبيق Athan Pro المسلم على الصلاة في وقتها، ويعتبر مفيد جدًا في الاماكن التي لا يسمع فيها الآذان بشكل واضح، وهو من التطبيقات المهمة حتى خارج الشهرالفضيل.

مميزات تطبيق أذان برو:

سماع الآذان حتى لو كان الهاتف مغلقًا

إعلامك بمواقيت الصلاة بحسب الموقع الجغرافي المتواجد

أفضل أصوات المؤذنين حول العالم

معرفة تجاه القبلة بحسب موقعك الجغرافي

تواريخ الأعياد والمناسبات الدينية

تقويم خاص بشهر رمضان

تقويم للتسبيح

عرض أسماء الله الحسنة بالصوت والكلمات

تطبيق Thakerni

يعد هذا التطبيق واحد من أفضل التطبيقات التي تخدم الصائم في الشهر الفضيل، وحصل هذا التقييم على تقييم عالي في نظام الاندرويد.

مميزات تطبيق Thakerni:

الكثير من الآذكار

ادعية صوتية

يساعد مستخدميه على قراءة الأذكار بشكل يومي

لا يحتاج للاتصال بالانترنت عند التشغيل

يضم كافة الأدعية التي يحتاجها المسلم في يومه

يعرض وقت وعدد مرات إتمام قراءة القران

ﺗﻄﺒﻴﻖ Muslim Pro

من أشهر التطبيقات الإسلامية، الذي يقدم عدد من الإضافات والمميزات، ويحظى بتقييم عالي وشعبية كبيرة.

مميزات تطبيق Muslim Pro

تقويم هجري

مواعيد الآذان

امساكية رمضان

مواقع مطاعم حلال في الدول الأجنبية

يعرض اوقات الإمساك والفطور

تجاه القبلة بدقة

تطبيق حقيبة الصائم في رمضان

من التطبيقات الشهيرة في شهر رمضان، والتطبيق شامل ويضم كل ما يحتاجه الصائم في الشهر الفضيل، ويضم محتوى منوع ما بين الصحي والديني.

مميزات تطبيق حقيبة الصائم في رمضان