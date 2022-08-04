أفضل 5 تطبيقات لإنشاء سيرة ذاتية في عام 2022

دعنا نعترف أن العثور على عمل في هذه الأوقات الصعبة أمر متعب، ولهذا السبب ستحتاج إلى سيرة ذاتية قوية لكي تلفت نظر الموظفين. في كل مرة تتقدم فيها لوظيفة جديدة، عليك التأكد من أن سيرتك الذاتية تتناول الوصف الوظيفي بشكل صحيح.

عند التقدم لوظيفة، فإن السير الذاتية هي الخطوة الأولى في عملية الاختيار. يجب أن يكون صحيحًا نحويًا وجذابًا بصريًا وأن يبرز شخصيتك وذوقك.

كي لا نطيل المقدمة، جهز نفسك لوظيفة أحلامك عزيزي القارئ لأننا سنساعدك على الحصول عليها من خلال تطبيقات بناء السيرة الذاتية الاحترافية هذه.

أفضل 5 تطبيقات لبناء السيرة الذاتية في عام 2022

1. Resume.com

تنزيل: أندرويد وiOS

إذا كنت تبحث عن تطبيق يمكنه إنشاء سيرتك الذاتية بشكل سريع وبدون حيل ولا ميزات إضافية غير مجانية، فإن Resume.com هنا من أجلك. احصل على كل ما تحتاجه لإنشاءء سيرة ذاتية احترافية تُظهر أفضل صفاتك لمساعدتك في الحصول على وظيفتك التالية. كن مطمئنًا أن النماذج التي تجدها على Resume.com هي الأفضل. استنادًا إلى البيانات من ما يريد أصحاب العمل رؤيته في المرشحين ، لقد أنشأ مطورو التطبيق هذه النماذج مع وضع التوظيف في الاعتبار.

2. جينيس ريزمي

تنزيل: أندرويد

توفر أداة Resume Genius نماذج، مما يعني أنه يمكن تحليلها بواسطة البرنامج ولن تتعطل في طريقها إلى صندوق الوارد الخاص بالشركة التي تطمح للعمل فيها. تتوافق نماذج السيرة الذاتية مع تصميمات خطاب الغلاف، مما يضمن تناسق طلب الوظيفة الكامل الخاص بك. وهل تفهم ما هو تأثير الاتساق؟ لقد زادت احتمالاتك في التوظيف للتو!

علاوة على ذلك، إذا قمت بدمج شخصيتك مع المعرفة المكتسبة من المنشورات التي تنشرها الشركة من خبراء أنتجها مؤلفو السيرة الذاتية المحترفون المعتمدون، فسوف يزداد تميزك عن غيرك من المرشحين.

3. إنديد ريزيمي

تنزيل: أندرويد

منشئ السيرة الذاتية هذا سهل ومجاني على الإنترنت. حيث تستطيع أن أنشئ سيرتك الذاتية في دقائق مع منشئ السيرة الذاتية المجاني من إنديد. من خلال النماذج القابلة للتعديل، يتميز إنديد عن البقية لأنه يساعد في إنشاء سير ذاتية متوافقة مع المهام المتوقعة لمهن مثل محلل الأعمال والمصمم وشريك التسويق وغيرها. يمكنك أيضًا استخدام مُنشئ سيرتهم الذاتية لتحميل سيرة ذاتية موجودة مجانًا.

كما يمكنك مشاركتها مع مسؤولي التوظيف على الفور عند التقدم لوظيفة على موقع التوظيف في إنديد، أو يمكنك جعل ملفك الشخصي علنيًا ليتم ملاحظته والوصول إليك بسرعة.

4. كانفا

تنزيل: أندرويد

يساعدك Canva في الحصول على وظيفة أحلامك من خلال سير ذاتية آسرة يمكنك تخصيصها بشكل احترافي لتعكس إمكاناتك الحقيقية من خلال نماذج السيرة الذاتية المجانية من Canva ومحرر التصميم سهل الاستخدام. اختر من بين مئات القوالب المجانية التي صممها المصممون وخصصهم في بضع نقرات. لا تقضي ساعات في تنسيق سيرتك الذاتية ، أو اختيار الخطوط المجانية لرسالة الغلاف الخاصة بك.

5. سي في إنجنيير

تنزيل: أندرويد

يعد منشئ السيرة الذاتية هذا حقًا طريقة بسيطة لبناء سيرة ذاتية مثالية دون مساعدة. سيأخذك تطبيق CV Engineer خلال عملية كتابة السيرة الذاتية قسمًا تلو الآخر. يوفر طريقة بسيطة ومجانية لتصميم سيرتك الذاتية. مع العديد من أمثلة السيرة الذاتية، والقوالب، والمساعدة المهنية، ستنشئ السيرة الذاتية المثالية لإقناع مسؤولي التوظيف لديك مع أفضل سيرة ذاتية ستمر عليه.