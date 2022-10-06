أفضل 7 تطبيقات لتتبع أداء محفظة العملات الرقمية لعام 2022

يتيح لك متعقب محفظة العملات الرقمية إدارة محافظ متنوعة وتتبع الأداء المباشر للعملات الرقمية المفضلة لديك باستخدام العديد من الأدوات والرسوم البيانية عبر جميع المحافظ والمنصات والعملات وسلاسل الكتل.

إذا كنت تبحث عن تطبيقات لمساعدتك في البقاء على إطلاع دائم بتحركات الأسعار لكي لا تفوتك أي فرصة أبدًا، فإليك قائمة بأفضل تطبيقات تتبع العملات الرقمية!

أفضل 7 تطبيقات لتتبع محفظة العملات الرقمية لعام 2022



1. CoinStats

iOS/Android

مثالي لـ: المتداولين اليوميين العاديين، وينطبق على كل من الأفراد والشركات.

باستخدام CoinStats، يمكنك إعداد حسابك ببضع نقرات وإدارة جميع العملات الرقمية وتطبيقات التمويل اللامركزي مباشرة من CoinStats.

يوفر التطبيق دعمًا شاملاً للعملات الرقمية، مع أكثر من 8000 عملة رقمية و 26 منصة و 34 محفظة مدعومة. كما يقدم إحصائيات دقيقة ومعلومات حوا للمعاملات السابقة. تساعد أدوات الرسم البياني المستخدمين في التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في أسعار الكريبتو. تجمع CoinStats أخبار العملات الرقمية من أكثر من 40 مصدرًا وتقدم أخبارًا مخصصة لك.

2. BlockFolio (الآن FTX)

iOS/Android

الأفضل للمتداولين والمستثمرين الأفراد والشركات.

يمكن للمستخدمين عرض استثماراتهم عبر مئات المنصات، بما في ذلك Coinbase و Kraken، باستخدام برنامج تتبع محفظة Blockfolio. يمكنك أيضًا الشراء والبيع من خلال العديد من المنصات أثناء استخدام تطبيق التتبع اعتمادًا على موقعك.

يسمح للعملاء بإعداد إشعارات الأسعار. تقدم Signal ، وهي أداة استخباراتية ، بيانات ومعلومات تداولية مفيدة للمستخدمين. وتمنحك تقديرات الربح والخسارة لمحفظتك عبر المنصات المختلفة، بالإضافة إلى تتبع الأسعار لأكثر من 10000 عملة رقمية، بنقرات قليلة فقط.

3. دلتا

iOS/Android

مثالية للمستثمرين وحاملي ICO.

تعد دلتا منافسًا مباشرًا لـ Blockfolio، حيث تدعم أكثر من ثلاثة آلاف عملة رقمية و 300 منصة تداول وبورصة من جميع أنحاء العالم. كما أنه يتتبع الرسوم التجارية. ومع ذلك ، فهم يقدمون أيضًا خدمات دعم عروض العملات الأولية ICO ، مما يسمح للعملاء بإضافة عملاتهم الرقمية المفضلة حتى لو لم يكن هناك منصة تدعمهما.

يمكّن التطبيق إطلاق الرموز الرقمية من تقديم إشعارات لمستخدمي التطبيق. يساعدك هذا التطبيق أيضًا في الحصول على نظرة عامة واضحة على إجمالي رصيد محفظتك المالية والربح والخسارة خلال فترات زمنية مختلفة. شاهد الأسهم والعملات الرقمية وصناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات والفوركس والعديد من الأصول القادمة والاتجاهات العالمية في مكان واحد.

4. كوين ماركت كاب

iOS/Android

يوصى به للمتداولين النشطين الذين يتمتعون بإمكانيات متطورة لتتبع محفظة العملات الرقمية.

يعد CoinMarketCap أكثر مواقع تتبع الأسعار المرجعية في العالم لأصول العملات الرقمية. في سوق العملات الرقمية الآخذ في التوسع بسرعة، يعد CoinMarketCap أكثرها تركيزاً بشكل كبير على تحليل السوق، بما في ذلك مخططات الأسعار والقيمة السوقية (وبالتالي الاسم) وأحجام التداول.

يمكنك الوصول إلى أحجام التداول اليومية والتاريخية. التفاصيل مثل العملات المتداولة والارتفاعات / الانخفاضات التاريخية متاحة لك.

5. كوينجيكو

iOS/Android

الأفضل للمتداولين المتنوعين والمستثمرين الكبار.

يقوم CoinGecko بإجراء تحليل أساسي لسوق العملات الرقمية. يقيس CoinGecko نمو المجتمع، وتطوير كود المصدر المفتوح، والأحداث الرئيسية الهامة ذات التأثير على السوق، والمؤشرات على السلسلة بالإضافة إلى السعر والحجم والقيمة السوقية.

يجمع CoinGecko بين المقالات الإخبارية من مجموعة متنوعة من المصادر لمنح العملاء خدمة شاملة تتضمن تتبع حوالي 6120 عملة رقمية و 399 منصة تداول. حمل التطبيق وتعرف بنفسك على سبب تفضيل بيانات Coingecko من قبل Trezor و Ledger و Etherscan و Trust Wallet و Metamask ومئات من منصات الكريبتو الرائدة الأخرى. على CoinGecko، يمكنك إنشاء تنبيهات لمرة واحدة أو منتظمة لأي عملات رقمية ولكلها. مع دعم التنبيهات أكثر من 50 عملة، سيتم إخطارك عندما تصل العملة إلى السعر المستهدف المحدد.

6. كريبتو كومبير

iOS/Android

مثالي لمتداولي اليوم العاديين.

CryptoCompare هو أكثر من مجرد أداة تعقب للمحفظة. كما يوفر البيانات كخدمة ومحتوى وأدلة للعملات الرقمية ومجمع أسعار وعناصر واجهة مستخدم لمواقع الويب. يسمح لك هذا المتعقب بمشاهدة الأسعار الحية لأكثر من 5300 عملة رقمية وأكثر من 240.000 زوج عملات بالإضافة إلى تتبع قيمة أي مقتنيات قد تكون لديك.

يعد CryptoCompare موردًا ممتازًا للتعرف على تقنية العملات الرقمية والبدء في فهم بعض المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها تقنية البلوك تشين.

7. CoinTracker

iOS/Android

الأفضل للمتداولين الذين لديهم مسؤوليات تتعلق بإدارة ضرائب أرباح رأس المال وإعداد التقارير.

بمساعدة هذا التطبيق، يمكنك مراقبة أداء محفظتك بمرور الوقت وتحليلها بكل عملة رقمية أو عملة (الدولار ETC).

يمكنك إنتاج بيانات في الوقت الفعلي حول الأصول من خلال ربط محافظك، مثل Ledger و Trezor ، ودعم أكثر من 10000 عملة رقمية و 300 + منصة تداول.