أقيم حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يوم الأحد في استاد البيت في الدوحة وأسر قلوب عشاق هذه اللعبة الجميلة في جميع أنحاء العالم. إذا كنت من محبي كرة القدم، فلن ترغب في تفويت مباريات كأس العالم FIFA قطر، والتي تقام كل أربع سنوات، وتعقد في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: شاترستوك

إذا كنت لا تريد أن تشاهد المباريات على التلفاز، فأنت تريد حلاً لمشاهدة كأس العالم FIFA قطر لا يتطلب اشتراكاً للتلفزيون المدفوع، فقد وصلت إلى المكان الصحيح! هناك العديد من خيارات البث المتاحة، لذا قمنا بإعداد قائمة بأفضل التطبيقات لمشاهدة كأس العالم FIFA قطر من أجلك. لذلك كل ما تحتاجه هو اتصال بالإنترنت، وستتمكن من مشاهدة جميع المباريات في أوقاتها المحددة على هاتفك المحمول.

أفضل 8 تطبيقات لمشاهدة مباريات كأس العالم FIFA قطر

1. دريم لايفز

Dream Lives هو تطبيق بث مجاني يقدم أكثر من 500 قناة. يتضمن بعضًا من أفضل القنوات الرياضية المتميزة المتاحة. وتشمل هذه القنوات حقوق بث كأس العالم FIFA قطر 2022.

توجد قنوات Sky Sports HD و OSN HD و BeIN HD و Sony Ten 1 و 2 و 3 HD والعديد من القنوات الرياضية الأمريكية الأخرى في قائمة التطبيق.

2. جيو تي في

يمكن للمستخدمين أثناء التنقل استخدام تطبيق JioTv لمشاهدة المباريات على أي جهاز مجانًا. لمشاهدة المباريات على JioTV، يجب عليك أولاً تحميل التطبيق وتسجيل الدخول وستتمكن من مشاهدة كأس العالم FIFA قطر 2022.

3. كورة لايف

بخلاف البث المباشر للمباراة، ستزودك Koora بنتيجة مباشرة يتم تحديثها كل ثانية وتكون متزامنة مع كل الأحداث في الملعب. يمكنك التعرف على أنشطة اللاعبين والفرق المفضلة لديك. من التحويلات إلى الإصابات إلى الشائعات حول الحياة الشخصية للاعبين إلى تحليل سباق اللقب، لقد غطت Koora Goal Live كل شيء!

4. يلا شوت

Yalla Shoot هو واحدة من أفضل التطبيقات لبث مباريات كأس العالم FIFA على الهواء مباشرة، فهو يوفر كل ما يتعلق بكرة القدم على الإنترنت، من الروابط المباشرة إلى المباريات إلى الأخبار ومقاطع الفيديو وملخصات اليوم ومباريات الأمس والغد في جميع المباريات الأوروبية، البطولات الأفريقية والآسيوية وكذلك كأس العالم. شاهد أهداف أهم مباريات اليوم، بالإضافة إلى ملخصات جميع مباريات الدوري مع تعليق مناسب باللغتين العربية والإنجليزية.

5. مشغل GreenApp

إنه أحد أفضل تطبيقات كأس العالم 2022 للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. يتيح لك متابعة مباريات كأس العالم للفرق التي تحبها وتدعمها في تلك البطولة. مع العديد من الخيارات لجودة البث ، يمكنك مشاهدة جميع قنوات beIN Sports المشفرة لمتابعة مباريات كأس العالم في قطر 2022 من خلال هذا التطبيق.

6. الاسطورة

باستخدام هذا التطبيق الرائع، يمكنك مشاهدة جميع برامجك التلفزيونية المفضلة ومتابعة جميع مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 الدولية أثناء بثها على الهواء مباشرة. هذا التطبيق الجديد متاح فقط لنظام Android ويسمى Ostora TV. إنه تطبيق بث مباشر يتيح لك مشاهدة مباريات اليوم على القنوات المدفوعة.

7. ايوب تي في

يتميز تطبيق Ayoub TV بأنه يعتمد على أقوى السيرفرات المستقرة عند البث المباشر لمباريات كرة القدم أو القنوات المدفوعة بشكل عام ، والمقصود هنا خادم IPTV.

يعتبر أقوى خادم للبث المباشر غير المنقطع للهواتف الذكية. من المعروف أن هذا الخادم يعمل فقط على أجهزة استقبال التلفزيون، وليس جميع أنواع أجهزة الاستقبال ، ولكن على خوادم الإنترنت.

8. ياسين تي في

يعتبر Yacine TV أحد أفضل تطبيقات البث المباشر لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. ويتميز بوجود أكثر من رابط بداخله لمتابعة المباراة. حيث يمكنك متابعتها مباشرة عبر قنوات BEIN Sports التي ستبث المباراة. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام رمز "الأحداث المباشرة" أسفل الشاشة الرئيسية لعرض مباريات اليوم.