مع أسعار النفط الفلكية هذه الأيام، هناك ضغط متزايد على السائقين للتخلي عن سيارات البنزين والانتقال إلى اقتناء سيارات كهربائية، لكن الكثيرين يتساءلون عن أكثر سيارات كهربائية شعبية في السوق حاليًا.

كان عام 2022 عامًا كبيرًا للسيارات الكهربائية، وفقًا لموقع ev-volumes.com، شهد النصف الأول من عام 2022 تسليم 4,3 مليون سيارة كهربائية جديدة، بزيادة + 62٪ عن النصف الأول من عام 2021.

ومع ذلك، مع وجود المزيد من خيارات السيارات الكهربائية في السوق، سيكون اختيار سيارة جديدة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. إذا كنت تفكر في شراء سيارات كهربائية وتحتاج إلى نصيحة، إليك قائمة بأكثر 10 سيارات كهربائية شهرة في عام 2022.

أكثر 10 سيارات كهربائية شعبية في عام 2022

1. بورشه تايكان

السعر: 82.700 دولار

المدى: 225 ميلا

تحتل سيارة بورشه تايكان 2022 المرتبة الأولى، وهي ليست السيارة الكهربائية المثالية فحسب ، بل إن مزيجها من قوة القيادة والقدرة على التحمل يجعلها الأكثر إثارة للاهتمام. ترقى أبواب بورشه الكهربائية الأربعة إلى أسعارها الراقية مع مظهر خارجي مذهل وتصميم داخلي عالي التقنية وقابل للتخصيص بالكامل.

تتميز سيارة تايكان أيضًا بتوجيه سريع الاستجابة، وتجربة ركوب سلسة، وخصائص تجعلها تستحق شارة بورشه. دواسة الوقود سريعة الاستجابة مثل قاذفة الصواريخ.

2. تسلا موديل 3

السعر: 43990 دولار

المدى: 358 ميلا

ستكون Tesla Model 3 واحدة من أشهر السيارات الكهربائية في عام 2022، وذلك لسبب وجيه. في نطاق سعري أعلى، فهي تمزج بين الابتكار وسهولة الاستخدام. ومع ان الكثير من السيارات تفقد قيمتها بمرور الوقت، فإن تسلا العكس تماما.

مما لا شك فيه، واحدة من أفضل السيارات الكهربائية المتوفرة في السوق اليوم هي طراز تيسلا مودل 3. على الرغم من كونها أقصر مدى وأكبر من طراز موديل اس، يمكن للطراز 3 السفر لمسافة تصل إلى 262 ميلًا بشحنة واحدة (مع البطارية العادية). كما أنها تكلف ما يقرب من نصف هذا المبلغ.

3. هيونداي أيونيك 5

السعر: من 39700 دولار

المدى: 300 ميل

تعتبر هيونداي أيونيك 5 بديلاً رائعًا إذا كنت تبحث عن سيارة كهربائية ممتازة من جميع النواحي. تحتوي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات على مساحة كافية لك ولعائلتك وأي شيء آخر قد تحتاجه للسفر. كما أن لديها مدى مذهل يصل إلى 300 ميل، والذي سيوصلك إلى حيث أبعد مكان تريد الذهاب إليه.

إنها وحش سريع يمكنها التسارع من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 5.2 ثانية فقط بالإضافة إلى امتلاكه لعزم الدوران السريع الذي توفره جميع المركبات الكهربائية. على الرغم من أنه ليس تسارعًا بمستوى تسلا، إلا أن السرعة لا تزال معتبرة، خاصة بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي. تتضمن شاشة عرض مدمجة وشحن لاسلكي وإضاءة مناسبة ومعدلات شحن تصل إلى 350 كيلو واط.

4. أودي e-tron GT

السعر: 139900 دولار

المدى: 232 ميلا

في وضع التسارع الخاص بها ، تولد RS E-Tron GT قوة رائعة تبلغ 637 حصانًا وهو ما يكفي للتسريع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من 3 ثوانٍ بقليل. على الرغم من أن هذا قد يبدو دراماتيكيًا، إلا أن أودي قد وضعت الكثير من الجهد والاهتمام بهذه السيارة لدرجة أنها تشعر من يقودها دائمًا بالروعة والأناقة. إن RS E-Tron GT ليست رخيصة، مثل تايكان، لكنك بالتأكيد تحصل على تجربة تساوي قيمة أموالك.

5. هوندا إي

السعر: 55000 دولار

المدى: 137 ميلا

تقديم هوندا e، أول سيارة كهربائية لشركة السيارات اليابانية. في معرض فرانكفورت للسيارات 2017 ، أبهر مفهوم هذه السيارة محبي هوندا. في حين أن تحول هوندا e إلى شكل إنتاج أدى إلى فقدان بعض عناصر هوندا الجمالية، إلا أنها لا تزال سيارة كهربائية صغيرة رائعة المظهر.

هناك ما مجموعه خمس شاشات، اثنتان منها ست بوصات كل واحدة تعرض الصورة من الكاميرات المثبتة على الباب والتي حلت محل المرايا الجانبية التقليدية. على الرغم من أنها تفتقر إلى بعض العملية، إلا أن الهندسة والأسلوب الذي تقدمه لا مثيل لهما في سوق السيارات الكهربائية الصغيرة. على الرغم من وجود عيوب فيها ، إلا أن دخول هوندا إلى عالم الكهرباء المعاصر يعد أمرًا قويًا.

6. سيارة BMW iX

السعر: 85.095 دولار

المدى: 380 ميلا

أمهدت BMW الطريق إلى حقبة جديدة من التنقل بهذه السيارة. كانت إحدى ميزات سيارة BMW i3 الصغيرة هي تصميمها الداخلي المميز، الذي كان يحتوي على مواد وجماليات يصعب مطابقتها عند سعرها أو أعلى.

على غرار i3 التي جاءت قبلها، تتكون iX من هيكل مركب من البلاستيك المقوى بألياف الكربون. من الداخل، تتبنى BMW مرة أخرى جوانب تصميم جديدة مثيرة للفضول وتعتمد على مواد أكثر صديقة للبيئة. تقدم iX متعة في القيادة بكل الجوانب!

7. سكودا اينك آي في

السعر: 52630 دولار

المدى: 260 ميلا

تم تصميم Enyaq iV باستخدام موديل MEB التابعة لمجموعة فولكس فاجن، والتي تشترك فيها مركبات ID.3 و Cupra Born وأودي Q4 e-tron.

يعد iV، أول طراز كهربائي بالكامل لشركة صناعة السيارات التشيكية، وقدم سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم والتي قد تبدو مناسبة للجميع كما انها سيارة اقتصادية.

بالنسبة للمدى، وفقًا لسكودا، يمكن لهذه السيارة السفر 252 ميلًا بشحنة واحدة.

8. تسلا موديل واي

السعر: 62990 دولار

المدى: 330 ميلا

احتل الطراز 3 المفضل المركز الثاني في القائمة وها هي ذا تيسلا تظهر من جديد نظرًا لأداء سيارتها القوي وسعرها المعقول. لكن النموذج Y خطف الأضواء رغم أنه يكلف أكثر قليلاً من الطراز 3، لكن المدى وتصميمها الداخلي تعوضهما.

يحتوي الطراز Y على جميع العناصر المميزة لتيسلا، بما في ذلك مدى يصل إلى 330 ميلاً ، وسرعة 0-60 تبلغ 3.5 ثانية ، والقيادة الذاتية وكل شيء يتم التحكم فيه بواسطة لوحة واحدة تعمل باللمس.

9. فورد موستانج Mach-E

السعر: 61995 دولار

المدى: 314 ميلا

واحدة من أولى السيارات التي تتحدى بشكل جدي سيارة تسلا هي سيارة فورد موستانج ماك إي 2022 ، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية رائعة. تتمتع Mach-E بمدى قيادة يبلغ 314 ميلًا عند الشحن الكامل وتتسارع بسرعة وهدوء. توفر مقصورتها الفاخرة مساحة واسعة للجلوس والأمتعة، كما أنها ممتعة للمناورة على الطرق المنحنية مع توفير تجربة ممتعة في الشارع. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع فورد بنظام معلومات ترفيهي سهل الاستخدام ومجموعة كبيرة من وظائف مساعدة السائق، مثل BlueCruise، وضع القيادة بدون استخدام اليدين.

10. رينو ميجان E-Tech

السعر: 65300 دولار

المدى: 186 ميلا

رينو ميجان E-Tech Electric هي سيارة هاتشباك عائلية تستحق التفكير فيها إذا كنت تبحث عن سيارة كهربائية جديا!

تقنية رينو المتطورة والفريدة من نوعها تسمى E-Tech. تم إنشاؤه بالشراكة مع فرق Renault F1 وتغطيها 150 براءة اختراع. يستفيد من معرفتنا بالسيارات الكهربائية. يتم تضمين بطارية ومحركين كهربائيين ومحرك احتراق في نظام محرك E-Tech Hybrid.