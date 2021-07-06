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ألمانيا تسجل تراجع في الطلبيات الصناعية خلال مايو

منشور 06 تمّوز / يوليو 2021 - 09:05
ألمانيا تسجل تراجع في الطلبيات الصناعية خلال مايو
ألمانيا
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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن الطلبيات على السلع الألمانية الصنع تراجعت بشكل غير متوقع في مايو أيار، متأثرة بضعف الطلب من دول خارج منطقة اليورو وقلة عقود السلع الرأسمالية والوسيطة.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن الطلبيات على السلع الألمانية الصنع تراجعت بشكل غير متوقع في مايو أيار، متأثرة بضعف الطلب من دول خارج منطقة اليورو وقلة عقود السلع الرأسمالية والوسيطة.

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وأظهرت بيانات نشرتها مكاتب الإحصاء الاتحادية أن طلبيات السلع الصناعية تراجعت 3.7 بالمئة على أساس شهري بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وخالف هذا توقعات رويترز لارتفاع واحد بالمئة وجاء بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.2 بالمئة في أبريل نيسان.

كلمات دالة:الطلبيات الصناعية الألمانيةاقتصاد ألمانيا

Via SyndiGate.info


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