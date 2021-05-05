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ألمانيا تنقب عن منجم ليثيوم كافي لـ400 مليون سيارة!

منشور 05 أيّار / مايو 2021 - 07:17
ألمانيا تنقب عن منجم ليثيوم كافي لـ400 مليون سيارة!
تخطط الشركة لاستثمار 2 مليار دولار وبناء 5 محطات تنقيب عن الليثيوم وتعتقد أنها ستكون قادرة على استخراج  15,000 طن من هيدروكسيد الليثيوم سنوياً من محطتين بحلول عام 2024
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يبدو أن ألمانيا ستبدأ بعمليات التنقيب في منجم حديث لمادة الليثيوم، والذي يعتقد أنه ضمن الأكبر من نوعه في العالم.

يبدو أن ألمانيا ستبدأ بعمليات التنقيب في منجم حديث لمادة الليثيوم، والذي يعتقد أنه ضمن الأكبر من نوعه في العالم.

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يقع المنجم في أحد مناطق نهر الراين الألماني قريباً من الغابة السوداء الشهيرة جنوب غرب ألمانيا، ويعتقد الجيولوجيون أن المنطقة تحتوي على كميات هائلة من الليثيوم قد تكفي لإنتاج 400 مليون سيارة كهربائية، وقد بدأت شركة Vulcan Energy Resources وهي شركة ألمانية أسترالية بالاستتثمار في المنطقة.

تخطط الشركة لاستثمار 2 مليار دولار وبناء 5 محطات تنقيب عن الليثيوم وتعتقد أنها ستكون قادرة على استخراج  15,000 طن من هيدروكسيد الليثيوم سنوياً من محطتين بحلول عام 2024.

تعتقد الشركة أنها ستكون أيضاً قادرة بدء من عام 2025 على استخراج 40,000 طن سنوياً من المحطات الثلاثة الأخرى.

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كلمات دالة:منجم ليثيوم في ألمانيا

Via SyndiGate.info


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