ألمانيا: زيادة الإنتاج في الصناعة قد يرتفع بـ8% العام الجاري

تتوقع الصناعة الألمانية تعافيا تدريجيا خلال هذا العام عقب التراجع الكبير في الإنتاج في عام كورونا 2020.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، الاثنين، في مستهل معرض هانوفر الصناعي المنعقد رقميا إنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي هذا العام بنسبة 8 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وذكر روسفورم أن العديد من الشركات تلقت بالفعل عددا أكبر من الطلبات مقارنة بعام الأزمة.

وأوضح أن الإغلاق الممتد له عواقب على العديد من المجالات بالنسبة للاقتصاد ككل. ووفقا لتوقعات محدثة للاتحاد، من المرجح أن يرتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 3 في المائة في عام 2021 - بتراجع قدره نصف نقطة مئوية مما كان متوقعا من قبل. وربط الاتحاد هذا التوقع بشرط «خفض واسع النطاق للقيود المرتبطة بالجائحة بحلول أوائل الخريف»، وعدم وجود قيود جديدة على الصناعات التحويلية.

وقال روسفورم: «الأمر الحاسم في تحقيق النمو هو أن تصبح ألمانيا أكثر مرونة وإسراعا في حملة التطعيم بمساعدة الممارسين العموم وأطباء الشركة».

ويتوقع الاتحاد الألماني لصناعة الآلات زيادة حجم الإنتاج بنسبة تصل إلى 7 في المائة في عام 2021 - مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار، حسبما ذكر رئيس الاتحاد كارل هويسجن، وقال: «لقد قررنا زيادة توقعاتنا بمقدار نحو 3 نقاط مئوية. إنه لخبر سار».

في غضون ذلك، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن المصانع الكبيرة في ألمانيا كثيرا ما تستخدم الروبوتات في تنفيذ مهام إنتاجية أو خدمية.

وذكر المكتب أمس بمناسبة افتتاح معرض هانوفر الصناعي أن 19 في المائة من المصانع الكبيرة استخدمت العام الماضي هذا النوع من التكنولوجيات.

وبوجه عام، بلغت نسبة المصانع التي تعتمد بشكل كبير على الروبوتات 6 في المائة من إجمالي المصانع في ألمانيا.

ومنذ المسح الأخير في 2018، زاد استخدام الروبوتات في الصناعة مرة أخرى بنسبة 3 نقاط مئوية.

وبالإضافة إلى ذلك، يحدد حجم المصنع بوضوح مدى استخدام الروبوتات، حيث أظهرت البيانات أن 31 في المائة من المصانع التي يزيد عدد عامليها على 250 عاملا تعتمد على الروبوتات. ولا تزيد النسبة على 3 في المائة بين المصانع الصغيرة، التي يتراوح عدد عامليها بين 10 و 49 عاملا.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، يتم استخدام الروبوتات في المصانع على سبيل المثال في أعمال اللحام أو الليزر أو الطلاء.

وتُستخدم روبوتات الخدمات، من بين أمور أخرى، في المراقبة أو النقل أو التنظيف. وتوجد الطابعات ثلاثية الأبعاد أيضا بشكل أكثر شيوعا في المصانع الكبرى، حيث تُستخدم بشكل أساسي في إنتاج نماذج أولية ونماذج للاستخدام الداخلي.