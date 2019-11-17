أميركا والصين تجريان محادثات هاتفية "بناءة" بشأن التجارة

أبرز العناوين
الصين والولايات المتحدة أجرتا "محادثات بناءة" بشأن التجارة خلال اتصال هاتفي رفيع المستوى تم السبت
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) إن الصين والولايات المتحدة أجرتا "محادثات بناءة" بشأن التجارة خلال اتصال هاتفي رفيع المستوى تم السبت.
وأضافت أن ليو هي نائب رئيس وزراء الصين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن شاركوا في الاتصال. وقالت إن كلا من الجانبين ناقش القضايا الأساسية للجانب الأخر خلال المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مبدئي واتفقا على استمرار الحوار.
Via SyndiGate.info
Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.