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أميركا والصين تجريان محادثات هاتفية "بناءة" بشأن التجارة

منشور 17 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 07:15
كلا من الجانبين ناقش القضايا الأساسية للجانب الأخر خلال المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مبدئي واتفقا على استمرار الحوار
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الصين والولايات المتحدة أجرتا "محادثات بناءة" بشأن التجارة خلال اتصال هاتفي رفيع المستوى تم السبت

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) إن الصين والولايات المتحدة أجرتا "محادثات بناءة" بشأن التجارة خلال اتصال هاتفي رفيع المستوى تم السبت.

وأضافت أن ليو هي نائب رئيس وزراء الصين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن شاركوا في الاتصال. وقالت إن كلا من الجانبين ناقش القضايا الأساسية للجانب الأخر خلال المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مبدئي واتفقا على استمرار الحوار.

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Via SyndiGate.info


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