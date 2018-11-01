أوبك تدرس حدود إنتاج جديدة

«أوبك» تبحث حدود إنتاج جديدة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس قوله: إن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجي النفط غير الأعضاء بها يأملون بتوقيع اتفاق تعاون جديد في ديسمبر، لوضع حدود للإنتاج في العام المقبل.

وينتهي أجل اتفاق تقييد الإنتاج الحالي بين «أوبك»، وبعض منتجي النفط من خارجها بنهاية العام الجاري.

ومن المرجح أن يظل النفط فوق مستوى 75 دولاراً للبرميل مدعوماً بعثرات في الإمدادات تتفاقم بفعل العقوبات الأميركية المرتقبة على إيران، لكن المزيد من الارتفاعات قد تكون محدودة حيث يرى اقتصاديون ومحللون أن نمو الطلب سيتباطأ في العام المقبل بفعل حروب تجارية وضعف اقتصادي.

وتوقّع 46 من خبراء الاقتصاد والمحللين في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل خام برنت 76.88 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2019 ارتفاعا من 73.75 توقعوها في سبتمبر.

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