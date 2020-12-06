أودي تكشف النقاب عن نسخة Panther Edition الخاصة من سيارة R8

كشفت أودي عن النسخة الخاصة الجديدة Panther Edition من سيارتها الرياضية R8.

تتميز النسخة الخاصة بلون أسود لامع ولمسات حمراء رياضية على الجنوط، في الداخل سيحصل الركاب على مقاعد جلدية حمراء ولمسات فاخرة من التطريزات والأقمشة إضافة للمسات الرياضية.

Audi Comes Prepared with the 2021 R8 Panther Edition Supercar https://t.co/hoXRBZFk10 pic.twitter.com/hwYOC62HeF — stupidDOPE.com (@stupidDOPE) December 3, 2020

ستحصل أودي R8 Panther Edition على طاقتها من محرك 5.2 لتر V10 ينتج 532 حصان و540 نيوتن-متر يتصل بناقل حركة ثنائي الكلتش من سبع سرعات يرسل العزم إلى المحور الخلفي حصرياً. تستطيع السيارة التسارع 0-96 كم/س في 3.6 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 323 كم/س.

تنوي الشركة إنتاج 30 نسخة فقط وستباع كل منها بسعر ابتدائي 183,000 دولار.