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أودي تكشف النقاب عن نسخة Panther Edition الخاصة من سيارة R8

منشور 06 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 08:03
أودي تكشف النقاب عن نسخة Panther Edition الخاصة من سيارة R8
تنوي الشركة إنتاج 30 نسخة فقط وستباع كل منها بسعر ابتدائي 183,000 دولار.
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تتميز النسخة الخاصة بلون أسود لامع ولمسات حمراء رياضية على الجنوط، في الداخل سيحصل الركاب على مقاعد جلدية حمراء ولمسات فاخرة من التطريزات والأقمشة إضافة للمسات الرياضية.

كشفت أودي عن النسخة الخاصة الجديدة Panther Edition من سيارتها الرياضية R8.

تتميز النسخة الخاصة بلون أسود لامع ولمسات حمراء رياضية على الجنوط، في الداخل سيحصل الركاب على مقاعد جلدية حمراء ولمسات فاخرة من التطريزات والأقمشة إضافة للمسات الرياضية.

ستحصل أودي R8 Panther Edition على طاقتها من محرك 5.2 لتر V10 ينتج 532 حصان و540 نيوتن-متر يتصل بناقل حركة ثنائي الكلتش من سبع سرعات يرسل العزم إلى المحور الخلفي حصرياً. تستطيع السيارة التسارع 0-96 كم/س في 3.6 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 323 كم/س.

تنوي الشركة إنتاج 30 نسخة فقط وستباع كل منها بسعر ابتدائي 183,000 دولار.

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Via SyndiGate.info


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