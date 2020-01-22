أوروبا: 20 مليار يورو لتجهيز البنية التحتية لإنهاء العادم الكربوني

سوف تحتاج أوروبا إلى تركيب 3 ملايين نقطة شحن كهربائي جديدة للسيارات حتى عام 2030 حتى يمكنها تحقيق أهداف نظافة البيئة التي التزمت بها. وسوف تنفق دول الاتحاد الأوروبي نحو 20 مليار يورو من أجل استكمال البنية التحتية التي تهدف في نهاية المطاف إلى سيارات بلا عادم كربوني بحلول عام 2050.

ويقدر تقرير من وزارة النقل البريطانية أن عدد السيارات الكهربائية في أوروبا سوف يصل إلى 44 مليون سيارة في عام 2030. وتلتزم بريطانيا بإنهاء العادم الكربوني بحلول عام 2050 على رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ولا يزيد عدد نقاط الشحن الأوروبية في الوقت الحاضر عن 185 ألف نقطة، منها 25 ألف نقطة في بريطانيا.