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أول محادثة هاتفية أمريكية -صينية في عهد بايدن بشأن الملف التجاري

منشور 27 أيّار / مايو 2021 - 07:51
أول محادثة هاتفية أمريكية -صينية في عهد بايدن بشأن الملف التجاري
مسؤولَين كبيرين من الصين والولايات المتّحدة مكلّفين الملفّ التجاري بين البلدين أجريا محادثة هاتفية، هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن
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أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أنّ مسؤولَين كبيرين من الصين والولايات المتّحدة مكلّفين الملفّ التجاري بين البلدين أجريا محادثة هاتفية، هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أنّ مسؤولَين كبيرين من الصين والولايات المتّحدة مكلّفين الملفّ التجاري بين البلدين أجريا محادثة هاتفية، هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

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وقالت الوزارة في بيان إنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي أجرى وممثّلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي محادثة هاتفية "صريحة وبراغماتية"، مشيرة إلى أنّ المباحثات كانت "بنّاءة" واتّسمت "بموقف من المساواة والاحترام المتبادل".

كلمات دالة:اقتصاد الصيناقتصاد أميركا

Via SyndiGate.info


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