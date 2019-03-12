قريباً في الإمارات... أول منافسة غولف تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أول منافسة غولف تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الإمارات

ستقام يومي 25 و 26 أبريل / نيسان أول منافسة ParOne Invitational STEAMathalon في الإمارات في نادي Els، بالتعاون مع شركة Ed Tech الرائدة في كندا و Kalebr و BMW الشرق الأوسط ومركز دبي للتوحد.

ParOne STEAMathalon المنافسة الأولى من نوعها في العالم، وهي مفتوحة للصفوف السابع والثامن والتاسع في جميع أنحاء الإمارات، حيث تقوم فرق من الطلاب الشباب بتدريب GolfBots على لعبة الغولف للمحترفين، والتنافس ضد المبتكرين الآخرين من جميع أنحاء البلاد حيث يجتازون دورة مصغرة مخصصة من 9 حفر.

إلى جانب التدريب النموذجي لـ GolfBot، فإن المتعلمين يكتشفون سحر التسامح، ويعبرون عن إبداعهم ويبنون مهارات شخصية حقيقية قيمة، بينما يتنافسون في بيئة رياضية.

ويتم الجمع بين القضاة الخبراء والأصوات المجتمعية وتفاعل وسائل الإعلام الاجتماعية لتحديد الفائزين في فئات تتراوح من الإبداع إلى الروح الرياضية إلى مستوى STEAMathlete pro، مع منح جوائز مثيرة للمشتركين الأفضل بحسب صحيفة غلف توداي.

وسيتم تسجيل فرق المتعلمين الشباب على الابتكار والإبداع والاستدامة والإيجابية ومشروع الذكاء الاصطناعى ككل، ومن خلال تمكين المتعلمين وإشراكهم في مهارات العمل في القرن الحادي والعشرين، فإن الفرضية الأساسية لـ STEAMathalon هي أن المتعلمين يكتشفون ويبتكرون ويسوقون ويحتفلون.

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