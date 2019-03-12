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قريباً في الإمارات... أول منافسة غولف تعتمد على الذكاء الاصطناعي

قريباً في الإمارات... أول منافسة غولف تعتمد على الذكاء الاصطناعي
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