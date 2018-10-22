شاهد: أول نظام عرض ثلاثي الأبعاد متكامل بالعالم قريباً في الإمارات! (فيديو)

الإمارات

أطلقت شركة Hypervsn أول نظام عرض ثلاثي الأبعاد ثلاثي الأبعاد متكامل تمامًا في سوق الإمارات.

وعرضت الشركة تقنيتها في معرض جيتكس لهذا العام وكشفت عن خطط لتوسيع انتشارها في جميع أنحاء الإمارات بعد الإطلاق.

وتمكن مندوبو جايتكس من مشاهدة كيف تقوم منصات Hypervsn بإعادة تعريف تجربة المشاهدة من خلال إنشاء صور ثلاثية الأبعاد عالية الجودة.

الميزة الثلاثية الأبعاد تشمل مجموعة متنوعة من المحتويات، بما في ذلك المعالم المحلية مثل برج خليفة وبرج العرب، بحسب موقع arabianindustry.

وقال الفن ستافينكا، الشريك المؤسس في Hypervsn “إن سوق الإمارات توفر فرصة لإدماج تقنيتنا المبتكرة في قطاعات مثل الترفيه والبيع بالتجزئة، وتبحث العلامات التجارية هنا باستمرار عن طرق للتواصل الإبداعي مع عملائها، ويمكننا أن نقدم لهم هذا الحل من خلال تقنياتنا الجديدة”.

وتسمح التقنية الثورية للعناصر ثلاثية الأبعاد بالظهور كما لو كانت تطفو في الهواء، مما يتيح للمشاهدين رؤية المحتوى على هيئة صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة. ويتكون نظام Hypervsn من وحدات عرض فردية ومنصة إدارة خاصة تسمح للمستخدم بإدارة العديد من الأجهزة عن بُعد من موقع واحد.

ويمكن للمحتوى أن يتزامن تلقائيًا عبر عدة وحدات ويتم جدولته بنقرة واحدة، ويوفر هذا النظام أحدث تقنيات التسويق البصري، بدءًا من اللافتات الرقمية خارج المنزل وحتى الأحداث التجريبية.





المصدر: سنيار



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