أين تذهب ماكدونالدز بزيت القلي المستعمل؟

بدأت شركة الوجبات السريعة الشهيرة ماكدونالدز منذ سنوات باتخاذ خطوات جادة لتحقيق الاستدامة، سواء أكان ذلك بتحويل النفايات إلى طاقة ووقود، أو من خلال تفانيها في إعادة التدوير.

وتستخدم ماكدونالد زيت الطهي القديم لتزويد شاحناتها بالطاقة، حيث تقوم الشركة بجمع الزيوت المستعملة من مطابخها، وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي الكافي لتزويد أكثر من نصف أسطولها بالوقود اللازم لعملها.

ماكدونالدز جادة أيضاً في إعادة التدوير، ووضعت لنفسها هدفاً بالوصول إلى نفايات صفرية، بحلول عام 2020، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ومنذ عام 2015 قامت ماكدونالدز بتركيب أكثر من 1100 وحدة جديدة لإعادة التدوير، مما يعني أن من الأسهل فصل المواد البلاستيكية والأكواب لإعادة التدوير في 85% من مطاعمها.

ووعدت ماكدونالدز أيضاً بإزالة القش البلاستيكي من كل مطعم من مطاعمها البالغ عددها 1.300 بنهاية عام 2019.

وتم جمع 3.5 مليون لتر من الزيت المستعمل من مكدونالد، وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي، وساهم ذلك في توفير 11.700 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، عن طريق تشغيل أسطول الشركة في المملكة المتحدة بوقود الديزل الحيوي.

وتم جمع 22000 طن من الورق المقوى لإعادة التدوير من مطاعم ماكدونالدز وهذا يعادل توفير حوالي 374000 شجرة. في حين تم إعادة تدوير 450 طن من الأكواب الورقية، أي ما يعادل أكثر من 40 مليون كوب.