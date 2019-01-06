إحذر من الوقوع بفخ 'واتساب الذهبي'

يحذّر كثير من الخبراء حول العالم من رسالة تنتشر بسرعة خيالية بين مستخدمي تطبيق «واتساب» للتراسل الفوري، وتروج لتحميل نسخة خاصة من التطبيق تسمى «واتساب الذهبي»

يحذّر كثير من الخبراء حول العالم من رسالة تنتشر بسرعة خيالية بين مستخدمي تطبيق «واتساب» للتراسل الفوري، وتروج لتحميل نسخة خاصة من التطبيق تسمى «واتساب الذهبي»، بحجة أنها تحتوي على مميزات إضافية، وفق تقرير نشرته صحيفة «الصن» البريطانية.

وقام مستخدمو «واتساب» بتداول رسالة تدعو لتحميل «واتساب الذهبي» للمرة الأولى عام 2016، حيث قامت الشركة مراراً بإصدار بيانات تحذر من تحميل تلك النسخة، مؤكدة أنها لا تدعمها بأي شكل من الأشكال.

والرسالة الخادعة التي يتم تداولها بكثافة مجدداً تَعِد المستخدمين بمنحهم القدرة على القيام بمهام إضافية مثل إرسال 100 صورة دفعة واحدة، وحذف الرسائل بعد ساعات من إرسالها.

وبعدما يقوم المستخدمون بالضغط على الرابط داخل الرسالة المخصصة لتحميل النسخة «الخادعة»، يجدون أنفسهم بموقع مليء بالبرامج الضارة، وهي عبارة عن فيروس يمكن استخدامه في اختراق الأجهزة والهواتف وسرقة الرسائل والبيانات الخاصة، بحسب التقرير.

ويعد «واتساب» المملوك لشركة «فيسبوك» من أكثر التطبيقات تحميلاً واستخداماً في العالم.

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