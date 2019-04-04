إطلاق أول شريحة 5 جي للهواتف الذكية في دبي

أعلنت مجموعة Workz Group مزود حلول الأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء في دبي عن إطلاق أول بطاقة SIM 5G تدعم الجيل التالي من الاتصالات الخلوية المتنقلة.

وقالت Workz إنها أول شركة تنتج شرائح 5G في في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت الشركة أنها بدأت الاختبار مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في المنطقة وستجري قريباً تجارب في أوروبا وآسيا، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وقالت “اتصالات” الأسبوع الماضي إن شبكتها جاهزة لوصول أجهزة الجيل الخامس في يونيو.

ومقارنةً بسرعة 4G الحالية، من المتوقع أن يكون التحميل على شبكات 5G أسرع 20 مرة مع قدرة أكبر 100 مرة على خدمة أكثر من مليون من أجهزة إنترنت الأشياء لكل كيلومتر مربع.

وسيمكن ذلك مجموعة من التطبيقات والقدرات المتصلة الجديدة لإدارة المواقف الحرجة مثل خدمات الطوارئ والقيادة الذاتية وكذلك الحالات الحرجة مثل التصنيع الذكي والطاقة والزراعة.

ويتم حاليًا اختبار 5G في أكثر من 40 دولة حول العالم ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار اتصال بحلول عام 2024.

وقال تول مارموس، الرئيس التنفيذي المشارك في Workz: “هدفنا هو تقديم تقنية جاهزة للاستخدام ونتطلع لتمكين عملائنا من تحقيق رؤاهم بشأن إنترنت الأشياء. من خلال منشآت التصنيع في أوروبا ودبي، يمكننا توفير بطاقات SIM تدعم 5G لدعم مشغلي شبكات الهاتف المحمول ومصنعي الأجهزة ومقدمي الخدمات.

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