  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. إنتاج الذهب في السودان يتضاعف مع إحكام السيطرة على التهريب

إنتاج الذهب في السودان يتضاعف مع إحكام السيطرة على التهريب

منشور 03 آب / أغسطس 2021 - 06:44
إنتاج الذهب في السودان يتضاعف مع إحكام السيطرة على التهريب
الإنتاج الرسمي للذهب في السودان تضاعف تقريبا في النصف الأول من عام 2021
أبرز العناوين
يجني السودان الآن ثمار تغيير قواعد تجارة الذهب التي أقرها مطلع العام الماضي حيث سمح للقطاع الخاص بتصديره

يجني السودان الآن  ثمار تغيير قواعد تجارة الذهب التي أقرها مطلع العام الماضي حيث سمح للقطاع الخاص بتصديره، في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا في السيولة.

اقرأ ايضاًالسودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاسالسودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

وأكد مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية أن الإنتاج الرسمي للذهب في السودان تضاعف تقريبا في النصف الأول من عام 2021 مع كبح السلطات للتهريب، مما يمثل نجاحا جزئيا في الجهود الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصادق الحاج، رئيس التخطيط والأبحاث في الشركة المملوكة للدولة، أن السودان سجل إنتاجا بلغ 30.3 طن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يونيو العام الجاري مقارنة بنحو 15.6 طن في نفس الفترة من العام السابق.

وقال الحاج إن السودان حصّل نحو 38.2 مليار جنيه (86 مليون دولار) من الذهب في النصف الأول من عام 2021، ويستهدف 104 مليارات جنيه من إجمالي 100 طن بنهاية العام.

وعزا هذا الارتفاع إلى الإجراءات القوية التي فرضتها وزارة المعادن ومؤسسات الدولة الأخرى لمنع التجارة غير المشروعة عبر الحدود.

86 مليون دولار عوائد تجارة الذهب للسودان خلال النصف الأول من العام الجاري

ولم تنتظم بيانات النصف الأول من العام الماضي بسبب تفشي فايروس كورونا وانقطاع الإنتاج لفترات من جانب الشركات والأفراد.

لكن خلال الربع الأول من 2020 أنتج السودان 8.41 طن، أي نسبة 34 في المئة فقط من الإنتاج المخطط له خلال الفترة نفسها، والمقدر حينها بنحو 24.5 طن، فيما بلغ إنتاج 2020 نحو 35.6 طن.

ويستحوذ القطاع غير المنظم للتنقيب عن الذهب في السودان على أغلبية الإنتاج الذي يصعب إحصاؤه، ويقوم ببيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية، رغم أن السودان يعتبر واحدا من ثلاثة أكبر منتجين للذهب في العالم.

وتشتكي الحكومة من عدم قدرتها على تحديد إنتاج الذهب بدقة نتيجة تهريبه إلى الخارج من قبل الأفراد، والذي يتم عبر 800 موقع من مختلف مناطق البلاد.

اقرأ ايضاًالسودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاسعائدات الذهب في السودان تقدر بـ5 مليارات دولار

ويعول السودان على الذهب موردا للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 وفقدان 80 في المئة من موارد النقد الأجنبي.

وبسبب الاضطرابات السياسية التي عاشها السودان في 2019، عقب اندلاع ثورة شعبية أدت إلى تغيير نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير، لم تصدر أي إحصاءات رسمية عن حجم إنتاج الذهب الكلي خلال 2019.


تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

كلمات دالة:إنتاج الذهب في السودانالاقتصاد السوداني

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...