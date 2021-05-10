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إنتاج السيارات في تركيا يرتفع بـ28% في الفترة يناير-أبريل

منشور 10 أيّار / مايو 2021 - 06:59
إنتاج السيارات في تركيا يرتفع بـ28% في الفترة يناير-أبريل
بلغ الإنتاج 105 آلاف و496 سيارة، وهي زيادة لثمانية أمثال مستواه في الشهر نفسه من العام الماضي عندما أوقف الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا
أبرز العناوين
قال اتحاد مصنعي السيارات في تركيا اليوم إن إنتاج القطاع قفز 28.1% على أساس سنوي في الشهور الأربعة الأولى من العام إلى 451 ألفا و187 سيارة

قال اتحاد مصنعي السيارات في تركيا اليوم إن إنتاج القطاع قفز 28.1% على أساس سنوي في الشهور الأربعة الأولى من العام إلى 451 ألفا و187 سيارة، في حين زادت الصادرات 18.2% إلى 339 ألفا و197 سيارة.

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وفي أبريل نيسان، بلغ الإنتاج 105 آلاف و496 سيارة، وهي زيادة لثمانية أمثال مستواه في الشهر نفسه من العام الماضي عندما أوقف الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقفزت الصادرات في أبريل نيسان 635.8% إلى 78 ألفا و86 سيارة.

كلمات دالة:اقتصاد تركياالليرة التركية

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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