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إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام يتراجع بـ4.6% في يونيو على أساس سنوي

منشور 15 آب / أغسطس 2020 - 06:43
إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام يتراجع بـ4.6% في يونيو على أساس سنوي
السلطنة مشاركة في اتفاق لخفض إنتاج النفط ضمن مجموعة "أوبك+"
أبرز العناوين
نقلت وكالة الأنباء العمانية عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قوله إن إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام تراجع في يونيو بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي.

نقلت وكالة الأنباء العمانية عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قوله إن إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام تراجع في يونيو بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت الوكالة أن السلطنة أنتجت 147.76 مليون برميل من النفط في يونيو.

وأشار التقرير إلى أن البلاد سجلت متوسط إنتاج يومي من النفط بلغ 964200 برميل بنهاية يونيو انخفاضا من متوسط بلغ 970600 يوميا في يونيو من العام الماضي، وفقا لـ"رويترز".

والسلطنة مشاركة في اتفاق لخفض إنتاج النفط ضمن مجموعة "أوبك+".

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Via SyndiGate.info


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