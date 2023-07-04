إنستغرام تكشف عن موعد إطلاق تطبيق Threads المنافس لـ تويتر

أعلنت منصة إنستغرام التابعة لشركة ميتا عن موعد إطلاق تطبيقها الجديد المنافس لتويتر Threads بالتزامن مع الانتقادات الشديدة التي يواجهها تطبيق تويتر بسبب رئيسة التنفيذي إيلون ماسك.

موعد وتفاصيل تطبيق Threads "ثريدز"

كشف تطبيق إنمستغرام انه عن موعد أطلاق منصة ثريدز يوم الخميس المقبل السادس من تموز الحالي، وبحسب المواقع التقنية المختلفة ظهر التطبيق في متجر أبل ستورز داخل الولايات المتحدة الأمريكية، على ان يكون متاحًا للتحميل خلال الأيام المقبلة.

كما من المقرر أن يصبح التطبيق الجديد متاحًا على جوجل بلاي في اجهزة أندرويد خلال الأيام المقبلة أيضًا.

وجاء إعلان منصة إنستغرم عن التطبيق الجديد في الوقت الذي تعاني منه تويتر من بعض المشاكل بعض قرارات تقييد جديدة فرضها إيلون ماسك.

ويبدو إن إنستغرام ترغب في جذب عدد كبير من مستخدمي تويتر في ظل الإنزعاج الذي يشعرون به بسبب قوانين تويتر الجديدة، لا سيما أن فكرة Threads مشابهة إلى حد كبير لتويتر ومن المفترض ان يكون منافسًا له.

تطبيق Threads الجديد لـ إنستغرام

كانت منصة إنستغرام قد اعلنت في وقت سابق عن تطبيقها الجديد المنافس لتويتر، وكشفت إنه يملك ميزة غير موجودة في تويتر وهي اعتماد التطبيق على المتابعين الموجدين في إنستغرام مما يغني المستخدم عن بناء حساب من البداية.

وبالرغم من ارتباط التطبيق بـ إنستغرام، إلا انه سيعمل كـ منصىة مستقلة، ويمكن للمستخدم التسجيل من حساب انستغرام واستخدام نفس اسم المستخدم ذاته.

ويتيح التطبيق الجديد القادم مشاركة الأراء والمواضيع مع التفاعل معها إما بالاعجاب أو التعليق أو إعادة النشر، ويقدم التطبيق ميزة التحكم بن يمكنه الرد على المنشورات.