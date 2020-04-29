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"إيرباص" تخسر 481 مليون يورو خلال الربع الأول بفعل كورونا

منشور 29 نيسان / أبريل 2020 - 09:40
"إيرباص" تخسر 481 مليون يورو خلال الربع الأول بفعل كورونا
قالت المجموعة إن إيراداتها سجلت تراجعا بنسبة 15,2 في المائة في الأشهر الثلاث الأولى من العام
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أعلنت مجموعة "إيرباص" الأوروبية للصناعات الجوية عن خسائر صافية تبلغ 481 مليون يورو في الربع الأول من العام الحالي

أعلنت مجموعة "إيرباص" الأوروبية للصناعات الجوية عن خسائر صافية تبلغ 481 مليون يورو في الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 40 مليون يورو قبل عام، مشيرةً إلى أنها لاحظت "بسرعة" آثار تفشي وباء كوفيد-19 على حساباتها.

وقالت المجموعة إن إيراداتها سجلت تراجعا بنسبة 15,2 في المائة في الأشهر الثلاث الأولى من العام، ليصل إلى 10,6 مليارات يورو "ما يعكس البيئة الصعبة التي تؤثر على سوق الطيران التجاري".

في هذه الفترة، سلّمت المجموعة عددا من الطائرات أقل بأربعين من عدد تلك التي سلّمتها في الفترة نفسها من العام السابق بسبب تفشي الوباء، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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Via SyndiGate.info


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