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إيلون ماسك يصف أوامر الحجر المنزلي بالفاشية ويطالب بفتح الاقتصاد

منشور 07 أيّار / مايو 2020 - 08:53
إيلون ماسك يصف أوامر الحجر المنزلي بالفاشية ويطالب بفتح الاقتصاد
إيلون ماسك
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هاجم إيلون موسك رئيس تيسلا أوامر الحكومة الأمريكية بالبقاء في المنزل وحظر التجول لمنع تفشي فيروس كورونا و وصفها بالفاشية، وطالب بإعادة فتح اقتصاد البلاد والعالم.

هاجم إيلون موسك رئيس تيسلا أوامر الحكومة الأمريكية بالبقاء في المنزل وحظر التجول لمنع تفشي فيروس كورونا و وصفها بالفاشية، وطالب بإعادة فتح اقتصاد البلاد والعالم.

و قال إيلون ماسك “تمثل هذه الأوامر سجن إلزامي للناس في منازلهم بما يخالف لحقوقهم الدستورية ومدمر لحرياتهم بشكل خاطئ و فظيع، ليس هذا سبب مجيء الناس لأمريكا أو بنائهم لهذه الدولة، عليكم أن تعيدوا للناس حريتهم”.

و يأتي هذا التصريح من إيلون موسك بعد ثنائه لولاية تكساس الأمريكية التي شرعت بتخفيف قيود منع التجول والحظر وقال في السياق “أعيدوا فتح الاقتصاد مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لا تجبروا الناس على الحبس المنزلي”.

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Via SyndiGate.info


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