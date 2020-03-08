إيلون ماسك يصف الذعر بسبب فيروس كورونا “بالغباء”

انقلب العالم رأسا على عقب بسبب كارثة محتملة، ولكن الملياردير إيلون موسك اختار أن يقدم رأيه غير المرغوب فيه كعادته.

فقد اختار أن يعلق على موضوع خارج خبرته، ويتعلق الأمر بـ “فيروس كورونا”، حيث وصف الذعر الذي يصيب العالم بـ”الغبي”.

فوفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، هناك 98192 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 3380 حالة وفاة مؤكدة، وذلك اعتبارا من 6 مارس.

وتلاحظ منظمة الصحة العالمية أنه، من بين الأشخاص المعرضين للفيروس، “يبدو أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية سابقة … يصابون بمرض خطير أكثر من غيرهم”.

تجدر الإشارة إلى أن الملياردير مسك لديه تأمين صحي ويمكنه تحمل تكاليف الرعاية الطبية التي يراها هو وأطبائه مناسبة، بينما هناك حوالي 27 مليون أمريكي بدون تأمين صحي.