إيلون ماسك يعلن عبر تويتر عن إمكانية شراء سيارات Tesla باستعمال البتكوين

أعلن إيلون ماسك عبر حسابه على موقع تويتر عن قبول شركته لعملة البتكوين كمقابل لشراء السيارات المنتجة من قبل الشركة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البتكوين بأكثر من 3%.

هذا وأضاف الرئيس التنفيذي لـ Tesla أن عملية الشراء بالبتكوين ستكون متاحة للعملاء من خارج أميركا نهاية العام الحالي.