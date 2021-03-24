  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. إيلون ماسك يعلن عبر تويتر عن إمكانية شراء سيارات Tesla باستعمال البتكوين

إيلون ماسك يعلن عبر تويتر عن إمكانية شراء سيارات Tesla باستعمال البتكوين

منشور 24 آذار / مارس 2021 - 08:23
إيلون ماسك يعلن عبر تويتر عن إمكانية شراء سيارات Tesla باستعمال البتكوين
أضاف الرئيس التنفيذي لـ Tesla أن عملية الشراء بالبتكوين ستكون متاحة للعملاء من خارج أميركا نهاية العام الحالي
أبرز العناوين
أعلن إيلون ماسك عبر حسابه على موقع تويتر عن قبول شركته لعكلة البتكوين كمقابل لشراء السيارات المنتجة من قبل الشركة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البتكوين بأكثر من 3%.

أعلن إيلون ماسك عبر حسابه على موقع تويتر عن قبول شركته لعملة البتكوين كمقابل لشراء السيارات المنتجة من قبل الشركة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البتكوين بأكثر من 3%.

هذا وأضاف الرئيس التنفيذي لـ Tesla أن عملية الشراء بالبتكوين ستكون متاحة للعملاء من خارج أميركا نهاية العام الحالي.

 

إيلون ماسك: على الحكومة أن تترك الشركات تبتكر وألا تتدخل كثيراً
العملات المشفرة بين دعم الأثرياء وخسارة الأموال... هل اقتربت الفقاعة؟

 

 

 

 

كلمات دالة:إيلون ماسك بيتكوين

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...