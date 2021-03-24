إيلون ماسك يعلن عبر تويتر عن إمكانية شراء سيارات Tesla باستعمال البتكوين

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أعلن إيلون ماسك عبر حسابه على موقع تويتر عن قبول شركته لعكلة البتكوين كمقابل لشراء السيارات المنتجة من قبل الشركة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البتكوين بأكثر من 3%.
أعلن إيلون ماسك عبر حسابه على موقع تويتر عن قبول شركته لعملة البتكوين كمقابل لشراء السيارات المنتجة من قبل الشركة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البتكوين بأكثر من 3%.
هذا وأضاف الرئيس التنفيذي لـ Tesla أن عملية الشراء بالبتكوين ستكون متاحة للعملاء من خارج أميركا نهاية العام الحالي.
Via SyndiGate.info
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