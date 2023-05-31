إيلون ماسك يناقش مع وزير الصناعة الصيني مستقبل السيارات الكهربائية

اجتمع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا"، الأربعاء في بكين، مع جين تشوانغ لونغ، وزير الصناعة الصيني، لمناقشة التطورات الحديثة في صناعة السيارات، وفق ما أعلنت وزارة الصناعة الصينية.

إيلون ماسك يلتقي وزير الصناعة الصيني للبحث في الأجيال الجديدة للسيارات https://t.co/rZVmLzRZUK — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) May 31, 2023

سيارات متصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وفي بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فأن الجانبين "ناقشا وجهات النظر المتعلقة بتطوير مركبات جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية والسيارات المتصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأعرب الملياردير ماسك عن إشادته بالتطور الحيوي للصناعة الصينية خلال اجتماعه مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، حسبما ذكرت الوزارة.

ايلون ماسك يشيد بنشاط النمو في الصين

وذكرت الوزارة في بيانها أن ماسك "أشاد بنشاط النمو في الصين وإمكاناتها الهائلة"، وأكد تفاؤله الكامل بالسوق الصينية ورغبته في مواصلة تعميق التعاون الذي يعود بالنفع على الجانبين.

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل إضافية حول الاجتماع، ولم يرد ممثلو شركة تيسلا على استفسارات حول زيارة إيلون ماسك إلى بكين، الذي وصلها يوم الثلاثاء.

اول زيارة لماسك منذ ثلاث سنوات

تعتبر الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، وهذه هي أول زيارة لماسك إلى الصين منذ أكثر من ثلاث سنوات.