إيلون ماسك يناقش مع وزير الصناعة الصيني مستقبل السيارات الكهربائية

اجتمع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا"، الأربعاء في بكين، مع جين تشوانغ لونغ، وزير الصناعة الصيني، لمناقشة التطورات الحديثة في صناعة السيارات، وفق ما أعلنت وزارة الصناعة الصينية.
إيلون ماسك يلتقي وزير الصناعة الصيني للبحث في الأجيال الجديدة للسيارات https://t.co/rZVmLzRZUK
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) May 31, 2023
سيارات متصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي
وفي بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فأن الجانبين "ناقشا وجهات النظر المتعلقة بتطوير مركبات جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية والسيارات المتصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي".
وأعرب الملياردير ماسك عن إشادته بالتطور الحيوي للصناعة الصينية خلال اجتماعه مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، حسبما ذكرت الوزارة.
إيلون ماسك في ضيافة الصين بعد انقطاع دام 3 سنوات!#إيلون_ماسك #الصين #الولايات_لمتحدة#اقتصاد_بلس pic.twitter.com/NbvH3n1E0p
— اقتصاد سكاي نيوز عربية (@SNABusiness) May 31, 2023
ايلون ماسك يشيد بنشاط النمو في الصين
وذكرت الوزارة في بيانها أن ماسك "أشاد بنشاط النمو في الصين وإمكاناتها الهائلة"، وأكد تفاؤله الكامل بالسوق الصينية ورغبته في مواصلة تعميق التعاون الذي يعود بالنفع على الجانبين.
ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل إضافية حول الاجتماع، ولم يرد ممثلو شركة تيسلا على استفسارات حول زيارة إيلون ماسك إلى بكين، الذي وصلها يوم الثلاثاء.
اول زيارة لماسك منذ ثلاث سنوات
تعتبر الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، وهذه هي أول زيارة لماسك إلى الصين منذ أكثر من ثلاث سنوات.
إيلون ماسك في الصين لبحث الأجيال الجديدة للسيارات#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى#شاهد_الشرق_الأوسط pic.twitter.com/5msrAsewTe
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) May 31, 2023