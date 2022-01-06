ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا تثير مخاوف أصحاب الشركات

تواجه أوروبا تقلبات مستمرة في أسواق الغاز ، مما أثار مخاوف في جميع أنحاء المنطقة من أن أزمة الطاقة قد تكون على وشك التفاقم.

ارتفع سعر الغاز في هولندا بنحو 5% يوم الأربعاء، ارتفعت الأسعار بأكثر من 10% في بريطانيا.

في غضون ذلك ، ارتفع السعر الأوروبي اليومي إلى 94 يورو لكل ميغاواط / ساعة، وفقًا لبيانات من رويترز.

في حين أنه بعيد كل البعد عن الذروة التي بلغت حوالي 182.3 يورو في ديسمبر، إلا أن نشاط الأربعاء لا يزال يمثل ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار من نهاية عام 2021، عندما انخفضت الأسعار إلى أقل من 70 يورو لكل ميغاواط / ساعة.

وفي ألمانيا، يوم الأربعاء شهد ارتفاع أسعار الطاقة الأساسية الألمانية في اليوم التالي بنسبة تزيد عن 50% ، في حين ارتفعت أسعار الطاقة الفرنسية المعادلة بنسبة 17% خلال التعاملات المبكرة، وفقًا لرويترز.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الغاز القياسي في أوروبا بنسبة 30٪ يوم الثلاثاء ، وسط مخاوف من شتاء بارد وانخفاض مخزونات الغاز وتقليص روسيا للإمدادات إلى أوروبا.

وعلى مدار عام 2021، ارتفعت أسعار الغاز بالجملة في أوروبا بأكثر من 400%، مسجلة أرقامًا قياسية جديدة.

أوروبا تحت رحمة روسيا؟

أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا تزال تحت رحمة الطقس، وتيرة الشحنات، وروسيا.

في يناير، استأنف سعر الغاز صعوده مرة أخرى مع احتمال برودة الطقس الذي أدى إلى زيادة الطلب على التدفئة وإمدادات منخفضة للغاية من روسيا، خاصة عبر خطي أنابيب مهمين عبر بولندا وأوكرانيا".

ومن الصعب تحديد ما إذا كانت روسيا تعمد إلى إبقاء الإمدادات منخفضة بسبب التأخير في الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 وأزمة الحدود الأوكرانية.

لكنه يسلط الضوء على سياسات الطاقة والتخزين الفاشلة في أوروبا والمملكة المتحدة ، الأمر الذي جعل المنطقة تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز، لا سيما بالنظر إلى المستوى غير الموثوق به لتوليد الطاقة من مصادر متجددة .

ارتفعت عقود الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة بنسبة 6% تقريبًا يوم الأربعاء ، وزادت عقود التسليم في أبريل بنسبة تزيد عن 7%.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار اليوم السابق بأكثر من 10% إلى حوالي 2.25 جنيه إسترليني.

وتعتمد المملكة المتحدة بشكل خاص على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، مع أكثر من 22 مليون أسرة متصلة بشبكة الغاز في البلاد.

وتضع المملكة المتحدة قيودًا على مقدار قدرة الموردين على فرض رسوم على المستهلكين مقابل الطاقة ، مع مراجعة الحكومة للحدود القصوى للأسعار كل ستة أشهر. المراجعة القادمة ومن المقرر في فبراير.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة "لا تستبعد" إجراءات مثل التخفيضات الضريبية للحفاظ على استقرار أسعار الطاقة ، على الرغم من أنه شكك في فعالية مثل هذه الخطوة.

وقالت هيئة الطاقة في المملكة المتحدة التجارية لبي بي سي في ديسمبر إنها تتوقع ارتفاع فواتير الطاقة في البلاد بنسبة تصل إلى 50% في الربيع. أدى ارتفاع تكلفة بيع الغاز بالجملة إلى انهيار عدد من موردي الطاقة البريطانيين العام الماضي.