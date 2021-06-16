استثمارات الصين في السعودية بلغت 40 مليار دولار خلال 15 عاما

عرض مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك بمجلس الغرف السعودية اليوم في اجتماع عقد افتراضيا الخريطة الاستثمارية للمملكة على الجانب الصيني وما تقوم به القيادة من إصلاحات تشريعية تدفع سبل الاستثمار بين الجانبين حيث استعرض الجانب السعودي الموقع الإلكتروني والخدمات المقدمة لأعضاء مجلس الأعمال السعودي من الجانبين. وتناول الاجتماع موجزا عن الدراسة الشاملة عن جذب الاستثمارات الصينية للمملكة.

وأكد محمد العجلان رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الصيني أن المملكة اتخذت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال فيها وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وأتمتة الخدمات الحكومية إضافة إلى تقديم حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب على أراضيها.

ونوه بأن مجلس الأعمال السعودي الصيني لعب دورا رئيسيا في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين انطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية للصين في تحقيق العديد من برامج رؤية المملكة 2030 ومبادرة خارطة الحزام والطريق الداعمة لأفق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات. ودعا رئيس الجانب السعودي الجانب الصيني إلى استكشاف المملكة ورؤيتها 2030 ومبادرة خارطة الحزام والطريق والفرص الواعدة التي أطلقتها الرؤية من خلال الاستثمار المباشر في الصناعة.



وأشارت لين يي نائبة رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية إلى أن المملكة الشريك الأهم للصين في منطقة الشرق الأوسط ولها الأولوية في خطط الاستثمارات الأجنبية. ونوهت بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين والوقوف مع الصين خلال جائحة كورونا ومكافحة فيروس كوفيد 19.

من ناحيته أوضح أحمد الكريديس نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني أن التحولات الاقتصادية في البلدين أتاحت فرصا كبيرة لتعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين من حيث تنفيذ بنود الاتفاقات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتلاءم مع متغيرات العصر إضافة إلى اتفاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين للاستثمار في مشروعات متعددة بين الحكومتين أو اتفاقات بين رجال الأعمال في البلدين.

ولفت إلى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع حيث بلغت استثمارات الصين في المملكة خلال الفترة من 2005 إلى 2020 حوالي 39.9 مليار دولار كما سجلت المملكة ارتفاعا للصادرات والواردات غير البترولية إلى الصين حيث بلغت قيمة الصادرات 39 مليار ريال بينما بلغت قيمة الواردات 28.5 مليار ريال لتتصدر الصين المرتبة الأولى لصادرات وواردات المملكة.