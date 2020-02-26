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اقتصاد الصين قد ينمو بـ 3ر4% في الربع الأول من 2020

منشور 26 شباط / فبراير 2020 - 06:49
يبلغ سعر الفائدة على الإقراض 35ر4% بحلول نهاية الربع الثاني من 2020
نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 3ر4% في الربع الأول من عام 2020، مقابل 9ر5 % وفقاً لتقديرات سابقة
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توقعت الدراسة أن يبلغ سعر الفائدة على الإقراض 35ر4% بحلول نهاية الربع الثاني من 2020

توقعت دراسة استقصائية، اليوم الأربعاء، نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 3ر4% في الربع الأول من عام 2020، مقابل 9ر5 % وفقاً لتقديرات سابقة.

وشملت الدراسة التي أجرتها وكالة بلومبرج للأنباء 64 خبيراً اقتصادياً جرى استطلاع آرائهم خلال الفترة من 20 إلى 25 فبراير.

كما توقعت الدراسة أن يبلغ سعر الفائدة على الإقراض 35ر4% بحلول نهاية الربع الثاني من 2020.

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Via SyndiGate.info


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