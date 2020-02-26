اقتصاد الصين قد ينمو بـ 3ر4% في الربع الأول من 2020

توقعت دراسة استقصائية، اليوم الأربعاء، نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 3ر4% في الربع الأول من عام 2020، مقابل 9ر5 % وفقاً لتقديرات سابقة.

وشملت الدراسة التي أجرتها وكالة بلومبرج للأنباء 64 خبيراً اقتصادياً جرى استطلاع آرائهم خلال الفترة من 20 إلى 25 فبراير.

كما توقعت الدراسة أن يبلغ سعر الفائدة على الإقراض 35ر4% بحلول نهاية الربع الثاني من 2020.