الأردن يعتزم زيادة وارداته من الغاز المصري

قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي اليوم (الثلاثاء) إن الأردن يسعى إلى زيادة وارداته من الغاز الطبيعي من مصر لتغطي ثلث طلبه.

وكان الأردن قد بدأ استيراد الغاز الطبيعي من مصر قبل شهرين لكن زيادة الواردات زيادة كبيرة ستتوقف على مد خط أنابيب بين الأردن والعراق لم يبدأ تشييده بعد.

وقدرت زواتي طلب الأردن على الغاز عام 2019 بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا. وقالت إن "الأردن بدأ تلقي الغاز الطبيعي من مصر في سبتمبر (أيلول) على أساس تجريبي عبر خط الأنابيب، لكننا نأمل في بداية 2019 أن نزيد هذه الكميات". وأضافت: "لم نتفق بعد مع مصر. هناك مفاوضات الآن بخصوص الكمية التي ستُضخ، لكننا نأمل أن يأتي ثلث حاجات البلد على الأقل من مصر"، لكنها لم تذكر إطارا زمنيا لتحقيق هذا الهدف.

وسُئلت الوزيرة التي تشارك في مؤتمر عن الطاقة في أبو ظبي عن خط الأنابيب الذي سيربط البصرة في جنوب العراق بميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، فأجابت: "أجرينا مناقشات مع العراق بدأت قبل سنوات. مجلس الوزراء الأردني وافق عليه، وننتظر الآن الجانب العراقي لبدء العمل في خط الأنابيب". وأكدت أن "الفكرة مازالت قائمة لكنها لم تتحقق... الوضع السياسي لم يسمح".

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