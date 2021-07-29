الأردن يفقد 60 % من دخله السياحي

قال البنك المركزي الأردني أمس (الأربعاء)، إن الدخل السياحي انخفض 59.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 316.7 مليون دينار (446.6 مليون دولار)، مقارنةً مع 784 مليوناً في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعدما عصفت جائحة «كورونا» بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين.

وفي ذات الوقت ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2% إلى 27.03 مليار دينار (38.1 مليار دولار) مقارنةً مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.

وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أمس، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية مايو (أيار) بلغ 13.11 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.92 مليار دينار. ويعادل الدين العام الأردني 85.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.



وغيّرت وزارة المالية هذا العام طريقة حساب الدين العام، لتستبعد ديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.

وتأتي تلك البيانات متزامنةً مع تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن في الربع الأول من العام بنسبة 70.6% على أساس سنوي، إلى نحو 61.3 مليون دينار (86.4 مليون دولار)، حسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وكان صافي الاستثمار المباشر في الأردن قد بلغ 209 ملايين دينار في الربع الأول من 2020، وأثّرت جائحة «كورونا» والتوترات السياسية في المنطقة سلباً على حجم الاستثمارات الخاصة القادمة من الدول الأجنبية.

من جهة أخرى، ارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 10.8% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى 606.6 مليون دينار (855.5 مليون دولار) مقارنةً مع نفس الفترة من 2020، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس (الثلاثاء).

وكانت فاتورة الأردن من واردات النفط ومشتقاته قد بلغت نحو 547.5 مليون دينار في نهاية مايو 2020، علماً بأن الأردن يستورد أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.