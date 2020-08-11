الأسهم الأوروبية تستمر في الصعود للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من قطاع السيارات

صعدت الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي اليوم مدعومة من ارتفاع أسهم قطاع السيارات بفعل بيانات مبيعات قوية في الصين حيث عززت الآمال في تعاف اقتصادي مستقر من أزمة كورونا المعنويات العالمية، وفقا لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المائة تقوده مجددا موجة صعود في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والشديدة التأثر بالنمو مثل أسهم شركات السياحة والترفيه والتعدين والطاقة.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 2.8 في المائة بعدما كشفت بيانات أن مبيعات السيارات في الصين قفزت في يوليو 16.4 في المائة على أساس سنوي.

ويأتي الشهر الرابع على التوالي لمكاسب القطاع فيما تتعافى أكبر سوق سيارات عالمية من المستويات المتدنية التي سجلتها خلال فترة العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

وصعد سهم شركة هالو فريش الألماني لتوصيل المأكولات 5.6 في المائة بعدما رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله. وصعدت قيمة السهم بأكثر من مثليها هذا العام.

وقفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3 في المائة على الرغم من بيانات كشفت أن عدد العاملين في بريطانيا تراجع 220 ألفا في ثلاثة شهور حتى يونيو وهو أعلى عدد منذ 2009.