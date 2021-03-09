الأسهم السعودية تسجل مستوى نقطياً بلغته قبل 6 سنوات

عانقت سوق الأسهم السعودية مستويات نقطية كانت قد سجلتها قبل 6 سنوات، وتحديداً في مايو (أيار) من عام 2015، إذ أغلق المؤشر العام الرئيسي مرتفعاً 23.29 نقطة، ليقفل عند مستوى 9374.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.8 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، مواصلة بذلك زخم ارتفاع متوسط قيمة التداولات منذ بداية العام.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 580 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 620 ألف صفقة، سجلت خلالها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وفي وقت تتفاعل فيه سوق الأسهم السعودية مع تصاعد وتيرة أسعار النفط في الأسواق العالمية، ساهم القطاع المصرفي، أمس، في مواصلة تحقيق المؤشر العام مزيداً من المكاسب النقطية القياسية خلال نصف العقد الأخير، بقيادة سهم «مصرف الراجحي» الذي صعد بنسبة 2 في المائة عند 91.60 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نحو 15 عاماً.

كما عزز قطاع الإسمنت توجه السوق الصاعد، حينما تصدر سهم «إسمنت الشرقية» بنسبة 5 في المائة، ليقف عند 47 ريالاً.