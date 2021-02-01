الأسهم السعودية تهبط للجلسة الثانية لتغلق دون مستوى 8700 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع وللجلسة الثانية على التوالي، حيث عكس المؤشر العام اتجاهه في نهاية التعاملات بالإضافة إلى فترة المزاد إلى المناطق الحمراء بعد أن حقق مكاسب نقطية في منتصف التعاملات.

وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق، انخفضت أسهم أرامكو السعودية بنحو 1.44 في المائة وهي أعلى وتيرة هبوط منذ نهاية أكتوبر الماضي، كذلك تراجعت أسهم كل من تي سي وسابك بنحو 1.6 و0.8 في المائة على الترتيب.



وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8648 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 54 نقطة أو ما يعادل 0. 6 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 8.9 مليار ريال، ويأتي ذلك وسط تداول 218.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 367.6 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم، يأتي في الصدارة أسهم شركة حلواني إخوان بمكاسب بالحد الأعلى ليسجل حلواني إخوان أعلى إغلاق منذ إدراجه، تلاه أسهم شركة أبو معطي بمكاسب 4.5 في المائة، ثم أسهم المصافي المرتفعة 3.7 في المائة وذلك من بين 39 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 150 شركة، تصدرها أسهم الفخارية بنحو 4. 4 في المائة، كذلك تراجعت أسهم كل من العمران والكثيري بتراجعات بلغت 3.7 و3.4 في المائة على الترتيب.