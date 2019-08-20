الإمارات تجري أول مكالمة «5G» من «برج خليفة»

أعلنت «اتصالات» أمس تغطية «برج خليفة» -البرج الأعلى في العالم- بشبكة 5G والمتاحة للاستخدام من خلال أنواع مختلفة من الهواتف الذكية المتوافقة تقنياً مع هذه الشبكة المتطورة، وذلك بعد تمكنها من إجراء مكالمات فيديو حية عبر شبكة الجيل الخامس «5G» من مواقع مختلفة بالدولة.

يأتي الإنجاز ليؤكد جاهزية شبكة الجيل الخامس من «اتصالات» لتزويد العملاء بالخدمات التي توفرها 5G من خلال الأجهزة الداعمة المتوافرة في دولة الإمارات، والاستمتاع بتجربة عملاء متميزة، حيث تبلغ سرعة الجيل الخامس ما يقارب 20 ضعفاً مقارنة بسرعة الجيل الرابع، وتوفر وقت استجابة أسرع يبلغ 1 ملي ثانية وسرعة تحميل قياسية تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

وبدأت «اتصالات» العمل على نشر أكثر من 1000 محطة تغطية تدعم هذه الشبكة خلال العام الحالي، بما يتيح للعملاء فرصة التمتع بتجارب استثنائية عبر هذه التقنية المتطورة، مثل مشاهدة مقاطع فيديو عالية الوضوح والدقة، وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي AR/‏‏ VR بالإضافة إلى الألعاب السحابية التفاعلية عبر الإنترنت، علاوةً على تمكينها لإمكانات وحلول أخرى مثل التشغيل الآلي، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات المتقدمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا القابلة للارتداء، وغيرها الكثير.