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الإمارات تدعم الاقتصاد بخفض رسوم الخدمات

منشور 12 نيسان / أبريل 2020 - 08:35
الإمارات تدعم الاقتصاد بخفض رسوم الخدمات
الدرهم الإماراتي
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قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الأحد إنها ستخفض الرسوم على 94 خدمة من خدماتها لتخفيف التكاليف عن الشركات ودعم الاقتصاد في خضم تفشي فيروس كورونا.

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الأحد إنها ستخفض الرسوم على 94 خدمة من خدماتها لتخفيف التكاليف عن الشركات ودعم الاقتصاد في خضم تفشي فيروس كورونا.

ويشمل القرار رسوما تتعلق بتراخيص الإدارة وتسجيلات التوكيلات والعلامات التجارية.

وقالت الوزارة في بيان إن الأثر المالي للقرار يقدر بنحو 113 مليون درهم.

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Via SyndiGate.info


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