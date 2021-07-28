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الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع بـ71 % في الربع الأول

منشور 28 تمّوز / يوليو 2021 - 06:59
الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع بـ71 % في الربع الأول
كان صافي الاستثمار المباشر في الأردن قد بلغ 209 ملايين دينار في الربع الأول من 2020
أبرز العناوين
تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن في الربع الأول من العام بنسبة 70.6 في المائة على أساس سنوي، إلى نحو 61.3 مليون دينار (86.4 مليون دولار)

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن في الربع الأول من العام بنسبة 70.6 في المائة على أساس سنوي، إلى نحو 61.3 مليون دينار (86.4 مليون دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

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وكان صافي الاستثمار المباشر في الأردن قد بلغ 209 ملايين دينار في الربع الأول من 2020.وأثرت جائحة كورونا والتوترات السياسية في المنطقة سلبا على حجم الاستثمارات الخاصة القادمة من الدول الأجنبية.

ومن جهة أخرى، ارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 10.8 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى 606.6 مليون دينار (855.5 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2020، بحسب بيانات رسمية صدرت الثلاثاء.

وكانت فاتورة الأردن من واردات النفط ومشتقاته قد بلغت نحو 547.5 مليون دينار في نهاية مايو (أيار) 2020، علما بأن الأردن يستورد أكثر من 95 في المائة من احتياجاته من الطاقة.

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كلمات دالة:اقتصاد الأردن

Via SyndiGate.info


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