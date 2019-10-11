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البنك الدولي يخفّض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط

منشور 11 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 06:38
يتوقع البنك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6 في المائة العام 2020 و2.9 في المائة العام 2021
يتوقع البنك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6 في المائة العام 2020 و2.9 في المائة العام 2021

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