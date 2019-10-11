البنك الدولي يخفّض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط

منشور 11 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 06:38 يتوقع البنك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6 في المائة العام 2020 و2.9 في المائة العام 2021 مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند إصابة 50 فلسطينيا خلال قمع الجيش الاسرائيلي مسيرات العودة بغزة روبورت الشيف موزة يتصدر معرض جيتكس دبي 2019 هروب خمسة من اصل ألف داعشي محتجزين لدى الاكراد بسوريا الاتحاد الأوروبي يرفع الإمارات من لائحة الملآذات الضريبية تركيا "لن توقف" هجومها في سوريا رغم "تهديدات" الغرب Loading content ...