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التضخم السنوي بالسعودية يرتفع بـ5.7% في شهر يناير 2021

منشور 16 شباط / فبراير 2021 - 08:16
التضخم السنوي بالسعودية يرتفع بـ5.7% في شهر يناير 2021
يعزى ارتفاع التضخم في شهر يناير إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 12.3% بالإضافة الى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 9.6%
أبرز العناوين
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالسعودية بنسبة 5.7%على أساس سنوي في شهر يناير من العام الحالي.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالسعودية بنسبة 5.7%على أساس سنوي في شهر يناير من العام الحالي.

وأوضحت الهيئة العامة للاحصاء أن التضخم لايزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو من العام المنصرم.

ويعزى ارتفاع التضخم في شهر يناير إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 12.3% بالإضافة الى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 9.6%.

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Via SyndiGate.info


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